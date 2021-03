Esta Semana Santa sal a madrileñear

miércoles 31 de marzo de 2021 , 11:01h

La mejor opción para esta Semana Santa es #madrileñear o, lo que es lo mismo, salir a disfrutar de Madrid. El Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña dirigida fundamentalmente a los ciudadanos madrileños para que disfruten estos días con responsabilidad de todos los recursos turísticos y culturales que les brinda la ciudad.

Museos, centros culturales, teatros, restaurantes, terrazas, mercados o espacios comerciales están abiertos también durante esta festividad para seguir ofreciendo al público las mejores propuestas culturales, gastronómicas y de ocio, distribuidas por toda la ciudad y que se han agrupado en un contenido especial de la web oficial de turismo de la capital, esMADRID.com: https://www.esmadrid.com/madrileñear.

La imagen de esta campaña está firmada por la ilustradora María Corte, que ha reunido en una gran M de Madrid todos aquellos atractivos de la ciudad que la convierten en un destino único con propuestas diferenciadoras, tanto para sus propios ciudadanos como para sus visitantes. La cultura, el teatro, las compras, la gastronomía y algunos de los iconos que mejor representan a la capital y a su oferta turística están presentes en esta ilustración, en la que puede contemplarse desde grandes templos culturales, como el Museo del Prado, el Teatro Real o el Teatro Calderón, hasta nuevos referentes comerciales, como la Galería Canalejas, espacios gastronómicos y emblemas de Madrid como el Oso y el Madroño, la Catedral de la Almudena, la Torre de Madrid de Plaza de España o el Faro Moncloa.

Esta iniciativa es una actuación más del Área Delegada de Turismo en apoyo al sector turístico. Desde el inicio de la pandemia, el Ayuntamiento ha puesto en marcha diversas acciones promocionales para promover su desarrollo y ha reforzado aún más sus vínculos con todos los profesionales que forman parte de esta industria. Para esta campaña promocional que tiene como objetivo dinamizar el tejido turístico y cultural madrileño también se ha querido contar con su colaboración, aunando esfuerzos con el objetivo de proponer a los madrileños las mejores experiencias.

Cultura y teatro

Entre las ideas que se proponen para descubrir Madrid, siempre respetando las recomendaciones sanitarias y la normativa vigente, hay propuestas en todos los rincones de la ciudad que pueden combinarse y que permitirán vivir jornadas únicas en la capital.

Exposiciones como Cultura Bansky. The Street in the Canvas (Círculo de Bellas Artes) o Alexei Von Jawlensky (Fundación Mapfre. Sala Recoletos); una visita al Palacio Real, que abre de manera extraordinaria su “Ala de Bailén” tras de 25 años fuera de su recorrido; las librerías más originales de la capital o la agenda de los principales tablaos flamencos. Los teatros son otra opción para vivir la cultura de forma segura en Madrid y esta Semana Santa podrá disfrutarse de una amplia cartelera, con propuestas escénicas como Próximo (Teatro Infanta Isabel), Whitney Houston Hologram Tour (Gran Teatro Bankia Príncipe Pío), Fariña (Teatro Cofidis) o La función que sale mal (Teatro Rialto).

Además de la programación cultural más destacada, se proponen actividades para los que quieran disfrutar de una experiencia en familia, como la muestra Superthings. La exposición oficial (IFEMA), Peter Pan, el musical (Teatro Maravillas), el Museo Thyssen-Bornemisza (cuya entrada es gratuita hasta el 18 de abril), los trenes de jardín del parque “Ferrocarril de las Delicias” o el Parque de Atracciones.

Planes en hoteles, gastronomía y compras

Todos estos planes pueden completarse con experiencias en alguno de los hoteles de la ciudad, que ofrecen packs de alojamiento y otras opciones culinarias y de ocio, o con propuestas gastronómicas en mercados, restaurantes para disfrutar en familia o para saborear la mejor cocina iberoamericana y los establecimientos donde degustar las mejores torrijas.

Madrid es también el mejor destino de compras, con comercios centenarios, tiendas y talleres de joyas artesanas y espacios singulares como El Rastro o la Cuesta de Moyano. Y si para quienes prefieran estar al aire libre, la capital dispone de entornos naturales únicos como El Retiro, Madrid Río, la Quinta de los Molinos, la Dehesa de la Villa, el parque Juan Carlos I o el Parque del Oeste.

Difusión

Además de en el portal oficial de información turística de la capital, esta campaña tendrá difusión en las redes sociales de turismo Visita Madrid y en el número de abril de la revista mensual de turismo esMADRIDmagazine. En las calles de Madrid, estará presente tanto en las pantallas de Callao como en mupis digitales de toda la ciudad. Además, y gracias a la colaboración de la Comunidad de Madrid, tendrá presencia en la radio. Una vez finalice la Semana Santa, y con la intención de seguir invitando a los ciudadanos a continuar disfrutando de toda la oferta cultural, gastronómica y de ocio de la ciudad, el Área Delegada de Turismo seguirá animando a ciudadanos y visitantes a #madrileñear destacando todas las semanas nuevos planes y propuestas de interés en la ciudad desde su web de turismo.