Mi parte emocional es el nuevo single de Efecto Mariposa

miércoles 31 de marzo de 2021 , 11:09h

El nuevo single de Efecto Mariposa lleva por título “Mi parte emocional” un reflejo de la lucha interna entre la razón y dejarse llevar por las emociones. Con esta canción Efecto Mariposa emprende una nueva etapa profesional autoproduciendo sus nuevos trabajos.

Efecto Mariposa grabó su primer álbum homónimo en 2001, pero su auténtico dominio como referencia de la música hecha en España llegó unos años más tarde, en 2003 y 2004 estrenaron los dos volúmenes de "Metamorfosis”, que marcaron un antes y un después, con éxitos como su versión del clásico "El mundo de Jimmy Fontana". En el año 2005 editan "Complejidad" su single “No me crees" junto a Javier Ojeda (cantante de Danza Invisible) batió el récord de permanencia en listas de radio. En 2009 ganaron el premio 40 Principales a la Canción del Año con la canción "Por quererte”, incluida en su álbum del año 2009 “40:04”. En 2014 publicaron Comienzo, tras una pausa profesional, condicionada por la maternidad de Susana, su primer sencillo fue el tema Ahora. En febrero de 2018, el grupo edita el sencillo "Qué me está pasando" adelanto del séptimo álbum Vuela que vio la luz el 1 de junio de 2018.​

La formación malagueña ha actuado en grandes escenarios y ante aforos superiores a 200.000 personas, lo que da una idea de la relevancia del Efecto Mariposa. Y cuentan entre sus colaboradores a artistas de talla internacional como Juanes, Dani Martin, Javier Ojeda, Cotí, Pereza o David Summers, entre muchos otros. Sus singles cuentan con más de 15 millones de reproducciones en las principales plataformas digitales y sus videos con más de 1 millón de visitas.