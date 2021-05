Destiny, participante de Malta en el Festival de Eurovisión 2021, emociona con su homenaje a las víctimas de la COVID-19

martes 11 de mayo de 2021 , 10:15h

Destiny Chukunyere, participante de Malta en el Festival de Eurovisión 2021 y favorita para alzarse con el galardón, consiguió emocionar a todos con su interpretación de la canción ‘All By Myself ‘, como homenaje a las víctimas de la COVID-19.

La actuación, grabada para el canal de Youtube de Eurovisión, tuvo lugar en el Teatro Manoel de Malta, solo que en está ocasión dicho teatro se encontraba totalmente vacío. En el video podemos observar cómo Destiny interpreta este famoso tema mientras aparecen intercaladas imágenes de todos aquellos trabajadores que han sido esenciales en esta crisis sanitaria, a los cuales va dedicada esta actuación. Un teatro vacío, oscuro, con tan solo un micrófono y la espectacular voz de Destiny, hace que sea imposible no emocionarse y dejar caer alguna lágrima.

No es la primera vez que la maltesa nos pone los pelos de punta, ya que la joven pisa fuerte desde el principio. A partir de que 'Je me casse', su tema elegido para el festival saliese a la luz el pasado 15 de marzo, la artista se ha posicionado en el primer lugar de las apuestas para ganadoras de Eurovisión 2021.

La cantante no tardó en compartir la actuación en sus redes sociales, acompañada de un mensaje muy especial y emotivo: "Esta interpretación de "All by myself" va dirigida a todos los miembros de primera línea que nos mantuvieron a salvo y vivos durante este período de nerviosismo. Esto es para todos vosotros. Permítanme también dedicar esta canción a mi abuelo... al que echo tanto de menos. Hay luz al final del túnel y pronto estaremos juntos, en el escenario, actuando ante miles de personas”.

Tampoco se olvidó de sus compañeros de profesión, un sector de los más afectado por la pandemia: ”Y a todos mis amigos, los artistas que no pudieron hacer lo que mejor saben hacer, actuar”.

La ubicación del video es de visita obligada, ya que el Teatro Manoel es una de las joyas de Malta, un pedacito de historia escondida en el centro de Valleta. El próximo 1 de junio Malta reabrirá su actividad turística y visitarla siempre es una buena opción. Ya cuenta con el 40% de su población adulta vacunada con la primera dosis, lo que convierte al destino en una opción segura para futuros viajes, no obstante, los viajeros que lleguen al país deberán mostrar un certificado de inmunización o una prueba PCR con resultado negativo.

Valleta no solo cuenta con este gran teatro, en ella también puedes encontrar auténticos rincones dichos de fotografiar, como por ejemplo Republic Street, la calle más concurrida de la ciudad. Pero sin duda, si quieres hacer la mejor foto, Los Jardines de Barrakka son la mejor opción. Se encuentran en el punto más alto de las murallas que rodean la capital.