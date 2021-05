7Pines Resort Ibiza, la joya de la costa oeste de Ibiza abre el 4 de junio

viernes 14 de mayo de 2021 , 10:58h

Elevado sobre los acantilados de Cala Codolar, en la costa poniente de Ibiza, 7Pines Resort Ibiza obsequia a sus huéspedes con unas vistas panorámicas al mágico islote de Es Vedrà. Con sus 382 metros de altitud, es uno de los tesoros naturales más fascinantes de la isla, la estampa más buscada al atardecer, la roca de superficie cambiante que emerge del mar con una energía especial. Los plácidos días al sol, la brisa del Mediterráneo, la silueta de inspiración ibicenca suspendida sobre el mar, todo invita a la contemplación de la naturaleza, la desconexión, el bienestar.

Con una oferta culinaria magnífica, un área wellness en armonía con el luminoso entorno, una flota privada de yates para navegar por aguas pitiusas y la absoluta privacidad de la nueva Villa Experience, 7Pines Ibiza invita a disfrutar plácidamente de la isla balear en una localización única a partir del 4 de junio.

En una finca rodeada de pinar virgen de 5,6 hectáreas, entre la popular Cala Compte y la escondida Cala Codolar, el resort dispone de 185 suites, tres restaurantes con vistas al atardecer, el centro de spa y bienestar Pure Seven, tres piscinas y el nuevo Kids Club, sostenible y educativo. Además, este verano 2021 trabajar desde el paraíso será posible gracias al programa Work in Style, diseñado para estancias prolongadas.

Privacidad & Confort

Con un enfoque absoluto en el huésped y en sus deseos individuales, 7Pines Ibiza es el epítome del lujo relajado al borde del mar. Con vistas a Es Vedrà, la Infinity Pool de 54 metros y pared de cristal reservada solo para adultos se encuentra en el centro de la acción. Descansar y celebrar, todo parece posible, mientras que las familias disfrutan de un refugio en la Laguna Pool, con acceso directo desde las suites ubicadas en este área del resort.

Para los que buscan la privacidad de unas vacaciones en una villa mientras disfrutan de las instalaciones y servicios 5* de 7Pines, Villa Experience resultará una opción ideal. Cada una de las tres villas disponibles -Villa Bohemia, Villa Es Vedrà y Villa Infinity- está compuesta por cuatro dormitorios con acceso individual, confortables espacios indoor y outdoor y piscina privada donde los huéspedes podrán disfrutar de servicios gastronómicos y wellness in-suite.

Nuevos horizontes culinarios

Explorar nuevos horizontes culinarios con productos exquisitos de origen mediterráneo y técnicas innovadoras para crear platos saludables y refinados en consonancia con el estilo relajado del resort y la isla es la filosofía gastronómica del chef ejecutivo Andrés Fernández.

Cone Club es el lugar abierto al Mediterráneo diseñado para hedonistas en busca del auténtico espíritu y deleite de Ibiza. Al aire libre, es el perfecto espacio de reunión para disfrutar de una cena en un ambiente relajado mientras el sol se pone sobre Es Vedrà. Marisco, carnes, verduras y pescados de kilómetro cero, Cone Club deleita con platos sabrosos y sencillos, ideados para compartir, al más puro estilo de la cocina mediterránea en un ambiente bohemio de club de playa con la agradable brisa del mar. Es el lugar donde disfrutar cada anochecer del Sunset Ritual, con agradable música y un caleidoscopio de vibrantes colores de fondo.

En un escenario privilegiado, The View es un viaje culinario a través de los sentidos. Situado en lo alto del acantilado, The View parece estar suspendido sobre el mar, como si de un barco se tratase. Con su fachada de cristal, las vistas al mar resultan formidables, tanto desde el comedor como desde su solicitada terraza. Elegidos para emocionar y sorprender, Andrés Fernández y su equipo creativo usan solo los mejores productos regionales y de temporada para agasajar con una cocina moderna mediterránea interpretada con un toque contemporáneo en una atmósfera elegante y un servicio de clase mundial.

Pershing Yacht Terrace es un lounge bar único en el mundo, fruto de una colaboración exclusiva entre 7Pines y Ferretti Group. Popularmente conocido por ser un destino elegante y singular para tomar un cóctel al atardecer, este verano incorpora una interpretación fresca del concepto japonés Izakaya, maridando cocina asiática moderna y raw bar con mixología de autor. Inspirado en las líneas vanguardistas de la firma náutica italiana, combinado con sus vistas frontales al mar, Pershing Yacht Terrace es un lugar realmente especial.

La oferta culinaria se completa con el nuevo food truck Tex-Mex situado en la Laguna Pool y el menú de platos ligeros del Infinity Pool Bar, ambos abiertos durante el día con servicio continuo.

Bienestar & Sostenibilidad

Pure Seven Spa es uno de los santuarios del bienestar holístico de la isla y el alma de 7Pines Resort Ibiza. Un oasis de 1.500 metros cuadrados inspirado en el estilo de vida mediterráneo y la energía de Ibiza con la misión de reconectar mente y cuerpo. Los huéspedes podrán disfrutar de tratamientos, actividades físicas y mentales y unas completas instalaciones, incluyendo gimnasio, sala de yoga y piscina termal con vistas a Es Vedrà, así como del nuevo programa de retiros de bienestar.

Pure Seven Spa es un espacio libre de plástico y parabenos, en línea con el compromiso con la sostenibilidad del resort, que minimiza el consumo energético mediante el uso de energías renovables e iluminación LED de bajo consumo. Las botellas de plástico, las pajitas, las amenities y las tarjetas de acceso han sido reemplazados por alternativas sostenibles. 7Pines Ibiza se enorgullece de asociarse con Clean The World, una organización que recolecta y recicla pastillas de jabón y otras amenities embotelladas desechadas por la industria hotelera.

Vacaciones para todos

El resort se complace en presentar el nuevo club infantil Kio House of Kids, un espacio lúdico y educativo que promueve la creatividad, el poder de la imaginación y la conciencia sostenible entre los visitantes más jóvenes. En colaboración de Sophia Brucklacher, autora del libro infantil ‘Kio the little, big Seahorse’, y de Ibiza Kids Company, está situado en la Laguna, el área familiar del resort, y ofrece zona de descanso y talleres creativos sobre la vida marina y la sostenibilidad, clases de dibujo, experiencias sensoriales, lecciones de jardinería y teatro y apoyará a la asociación local For The Planet.

Work & Style, trabajo e inspiración desde el paraíso

En su propósito de satisfacer las demandas de los clientes hasta el último de los detalles, el resort ha creado el programa Work in Style, dirigido a aquellas personas que buscan un lugar agradable donde trabajar, con las comodidades de un resort 5*, al tiempo que disfrutan de los meses de sol y el puro disfrute de la vida en Ibiza. El programa ha sido diseñado para estancias de a partir de 28 días con descuentos del 40 por ciento sobre las tarifas diarias del resort, además de descuentos exclusivos en servicios complementarios, como comidas y lavandería.