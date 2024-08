The Night League lanza (UNVRS), el primer hyperclub del mundo

jueves 22 de agosto de 2024 , 09:06h

CON LA IMPACTANTE CAMPAÑA VIRAL DE UN OVNI EN IBIZA PROTAGONIZADA POR WILL SMITH

- El avistamiento viral de un OVNI en Ibiza que arrasó en Internet ha resultado ser la brillante maniobra de marketing ideada por el visionario creativo Yann Pissenem, Propietario, Fundador y CEO de The Night League, para anunciar [UNVRS] (pronunciado “Universe”), el primer Hyperclub del mundo.

La superestrella Will Smith se unió al descubrimiento, resolviendo el enigma en un impactante vídeo donde desvela la verdadera identidad del OVNI. Con un espectacular vuelo de dron desde la azotea del nuevo local, Pissenem le muestra a Smith esta inesperada revelación, dejando al mundo entero atónito.

Will ha pasado un tiempo en Ibiza trabajando en nueva música, inspirándose en la escena dance de la isla. Recientemente ha lanzado dos canciones, "Work Of Art" y "You Can Make It".

[UNVRS] está destinado a revolucionar el ocio y la vida nocturna al convertirse en el primer Hyperclub del mundo, un concepto innovador y audaz que marca un salto de nivel, creado por los responsables de algunos de los lugares más emblemáticos de Ibiza, como Ushuaïa y Hï Ibiza. «Esta campaña ha sido realmente algo de otro mundo», afirma Yann Pissenem. «Revelar el nombre con este fenómeno viral es solo el comienzo. Ver a tantos medios de comunicación, celebridades e influencers involucrarse en la historia ha sido increíble, y tener la oportunidad de desvelar la marca junto a un artista tan icónico como Will Smith es un sueño hecho realidad. Ahora que la verdad ha salido a la luz, estamos deseando dar la bienvenida a todos a nuestro nuevo universo en 2025, con el lanzamiento del primer Hyperclub del mundo.»

El vídeo, que ya ha superado las 50 millones de visualizaciones, utilizó la enigmática Es Vedrà, en Ibiza, como telón de fondo, desatando todo tipo de especulaciones a nivel global, acaparando titulares internacionales e incluso dando pie a una investigación oficial por parte de las autoridades locales. Will Smith, quien se encontraba de vacaciones en la isla, no tardó en unirse al proyecto tras descubrir el verdadero propósito del vídeo, participando en una serie de contenidos posteriores. La campaña ganó aún más visibilidad cuando estrellas internacionales como David Guetta, Maya Jama y Alec Monopoly compartieron el vídeo, aumentando así la expectación en torno a [UNVRS].

[UNVRS] combina la excelencia en el servicio, el lujo y la atención al detalle de un club nocturno con la infraestructura, magnitud y ambición de los grandes eventos en arenas, creando un concepto de entretenimiento nocturno nunca antes visto. Este ambicioso proyecto se potencia aún más con la impactante producción de Romain Pissenem, fundador de High Scream. Esta nueva aventura sigue los pasos de Ushuaïa y Hï Ibiza, ambos reconocidos consistentemente entre los mejores clubes del mundo.

Como artífice y mente creativa detrás de estos conceptos innovadores, Yann Pissenem continúa redefiniendo los límites del entretenimiento, atrayendo a más de 1.5 millones de visitantes cada temporada a sus locales en Ibiza. Con [UNVRS], promete elevar aún más la vida nocturna de la isla, sentando las bases para una nueva era en el ocio y el entretenimiento.