Demium y Only YOU se unen para impulsar proyectos de innovación en turismo y hostelería

lunes 17 de mayo de 2021 , 11:44h

El grupo hotelero Only YOU y Demium, la incubadora y aceleradora de Startups europea, han firmado un acuerdo para estimular el tejido empresarial del sector Travel. Demium impulsará su programa de incubación y aceleración para conjuntamente desarrollar empresas disruptivas, ofreciendo a sus emprendedores todo el know-how y conocimiento adquirido y proporcionando todas las herramientas y recursos técnicos necesarios para disminuir considerablemente los riesgos en las fases iniciales de la Startup. Asimismo, ofrecerá un plan de financiación de hasta 500.000€ a través del fondo de capital riesgo Think Bigger Capital.

Only YOU ofrecerá su notoria presencia en el sector para ayudar a las Startups a presentar sus pruebas de concepto ante los principales actores. De esta manera, consiguen potencian el “time to market” e incentivan la implementación de nuevas tecnologías en el sector. Gracias a este acuerdo, todos los emprendedores recibirán mentorías y formación relevantes para la creación y desarrollo de sus soluciones.

Javier Desantes, Coordinador Regional de Iberia en Demium, ha afirmado que «a través de este tipo de alianzas, conseguiremos entre todos, apoyar el excelente talento emprendedor que hay en España, convirtiendo ideas en auténticos proyectos de éxito.»

Por su parte, Alfonso Pérez, Director Comercial Corporativo de Only YOU y propulsor de YOUniverse, ha apuntado que es necesario colaborar entre todos para buscar nuevos modelos de negocio. «Les ayudaremos a seleccionar soluciones que solventen la gran mayoría de problemas que el sector ha sufrido con la pandemia. Cada proyecto servirá de inspiración al resto de emprendedores que quieran desarrollar sus ideas con nosotros» ha comentado.

Ambos tienen como objetivo lanzar este “cluster” de innovación para posibles nuevas empresas, fomentando sobretodo la industria 4.0 y la ola de soluciones emergentes y disruptivas TravelTech.