SIXT socio preferente de la comunidad de viajes de lujo Small Luxury Hotels of the World

lunes 30 de agosto de 2021 , 10:07h

El proveedor internacional de de coches de alquiler SIXT y Small Luxury Hotels of the World (SLH) han unido sus fuerzas en una asociación estratégica para ofrecer a los viajeros, con gustos exquisitos, un servicio de primera a la hora de alquilar coches en sus viajes. SLH, la comunidad de viajeros con mentalidad independiente y hoteles con espíritu de privacidad, promocionará a partir de ahora a SIXT como su socio preferente para el alquiler de coches. Los clientes y huéspedes de los exclusivos hoteles boutique, así como los miembros del exclusivo programa de socios INVITED de SLH, se beneficiarán de los modelos de coches de alquiler de alta gama y del servicio de primera clase que ofrece la marca Premium SIXT.

SLH se especializa en ofrecer hoteles y experiencias exclusivas, poco convencionales y altamente sofisticadas que tienen un carácter individualizado.

Cada uno de los hoteles miembros ha sido seleccionado cuidadosamente para ofrecer opciones privadas y discretas con los más altos estándares de lujo y bienestar para los huéspedes. Por regla general, los visitantes de los más de 500 hoteles de la comunidad en más de 90 países pueden esperar no solo un buen servicio, sino la excelencia. Ampliando su política de calidad de alta gama a las recomendaciones hechas para el alquiler de coches, SLH se ha asociado ahora con SIXT para ofrecer un servicio excepcional y una selección superior de distinguidos modelos de coches de alquiler. Los clientes de todo el mundo se beneficiarán de la excelencia y del impecable servicio que caracteriza a SIXT y disfrutarán de la exquisita selección de modelos de coches de lujo de alquiler, desde limusinas hasta coches deportivos o SUVs. Con SIXT como socio preferente de la comunidad, los huéspedes de hoteles de todo el mundo disfrutarán de unas vacaciones Premium tanto en lo que respecta al alojamiento y a las actividades, como en los desplazamientos.

Regine Sixt, Senior Executive Vice President International Marketing, Sixt SE: "SLH y SIXT tienen mucho en común, especialmente en lo que se refiere a la excelencia en el servicio. Ambos son líderes mundiales dentro de la industria hotelera, el turismo y la movilidad; por lo tanto, es un paso obvio para nosotros unir fuerzas con el fin de ofrecer el más alto nivel de servicio para los viajeros de mayor capacidad adquisitiva de hoy en día."

Richard Hyde, COO, Small Luxury Hotels of the World Management Ltd: "SLH comparte muchos valores fundamentales con SIXT, y ambas marcas tienen un aprecio mutuo por las experiencias redondas y sensacionales de viaje. Nuestra colaboración encaja perfectamente con la reapertura del mundo y esperamos inspirar a los huéspedes con grandes rutas de conducción desde nuestros impresionantes hoteles."