La marca de lujo SO/ se estrena en el sur de España con su estilo vanguardista y rebelde

jueves 20 de mayo de 2021 , 10:29h

La marca de lujo SO/ Hotels & Resorts, del grupo Accor, se estrena en el mercado español este verano con la próxima apertura de SO/ Sotogrande, siendo el primer resort de la marca en Europa. SO/ Hotels & Resorts ya está presente con hoteles urbanos únicos en Tailandia, Singapur, Nueva Zelanda, Alemania, Austria, Rusia y Cuba.

Cada una de las propiedades de la cadena integra su característica filosofía Avant-Garde, moderna y que representa su distinguida oferta hotelera. Presentando su esencia del lujo rebelde, SO/ combina la personalidad vibrante y el estilo vanguardista de un hotel de diseño con el posicionamiento distintivo de una marca de estilo de vida de alta gama y de moda.

SO/ Hotels and Resorts transmite el concepto de lujo contemporáneo y mantiene su filosofía Avant-Gardé en un entorno exclusivo como lo es Sotogrande dentro de la Costa del Sol. De esta forma, la marca se posiciona en un lugar único, conocido por su excepcionalidad y aterriza en España con el prestigio de este enclave como bandera

SO/ Sotogrande abrirá este verano, con una propuesta inmersiva, ofreciendo un espacio gastronómico diferenciador; una zona wellness dedicada al bienestar y el relax; y unas vistas de Sotogrande y el Mediterráneo impresionantes. Entre las numerosas instalaciones y servicios, sus visitantes encontrarán un centro de fitness, un gimnasio con una oferta deportiva amplia y un sinfín de experiencias perfectas para la armonía de cuerpo y mente.

La popular zona de Sotogrande es conocida por sus deportes y ocio. Hay 9 campos de golf, un Polo Club, pistas de tenis y pádel, deportes acuáticos desde kayak local hasta kitesurf de Tarifa, así como el encanto de los cercanos 'pueblos blancos' clásicos andaluces, y el ambiente de la cosmopolita Marbella, a solo media hora de distancia.

Otra de las características del grupo SO/ son sus particulares colaboraciones con el mundo de la moda, reflejando en cada uno de sus hoteles un estilo único. Han colaborado con Kenzo Takada en SO/ Mauritius, Christian Lacroix en SO/ Bangkok, Karl Lagerfeld en SO/ Singapore, Viktor&Rolf en SO/ Berlin, entre otros.

Para este proyecto han confiado en Dolores Cortés, diseñadora Española y andaluza de moda. Dolores Cortés fue una de las muejeres pioneras en introducir los estampados en el mundo del bañador y representa a la perfección el ambiente local que quiere reflejar SO/ Sotogrande.

“SO/ representa un lujo diferente, la oportunidad de dejarse impresionar con una experiencia hotelera única. SO/ pretende con su rebeldía, superar las expectativas de cualquier viajero que busca ser sorprendido.

“España faltaba como uno de nuestros destinos, un país que siempre hemos querido explorar y que encaja con nuestra energía, así que estamos especialmente emocionados de estar aquí. Siempre estamos buscando destinos que amplifican nuestro estilo único y ADN; y con la inauguración este verano en Sotogrande, hemos encontrado exactamente eso, un referente internacional para el lujo y el bienestar que con el giro de la marca, reflejará perfectamente los valores de SO/ ", apunta João Rocco, Vicepresidente de Gestión de Marcas de Lujo SO/.

SO/ SOTOGRANDE, UN CORTIJO REVOLUCIONARIO MÁS ALLÁ DE UN RESORT

SO/ Sotogrande sorprende con un concepto de Cortijo Revolucionado, representando el ambiente local andalusí en sus creaciones, sin perder la sofisticación que representa la marca SO/ y ofreciendo experiencias fascinantes, tanto a nivel gastronómico como a nivel bienestar. Con amplias vistas a Sotogrande, el nuevo hotel de lujo contará con 152 habitaciones, 36 de ellas suites, estableciendo nuevos estándares en la industria hotelera del lujo.

Además, el acceso a Sotogrande es sencillo, ya que los alrededores cuentan con aeropuertos internacionales como Málaga, Gibraltar y Jerez, y están tan solo a media hora en coche de Marbella y Puerto Banús. Las estaciones de tren en estas ciudades son también una de las mayores ventajas para facilitar la llegada a sus visitantes.

SO/ Sotogrande es un nuevo y emocionante hotel para el portfolio SO/, que incluye incorporaciones recientes como SO/ Paseo del Prado La Havana, SO/ Auckland, SO/ Berlin Das Stue, SO/ Viena y SO/ San Petersburg.

Cada hotel SO/ es una obra maestra vanguardista con carácter propio, el resultado de una visión artística que cobra vida de la mano de reconocidos diseñadores.

Con un ambicioso plan para expandir su presencia global en los próximos años, SO/ planea abrir nuevos hoteles en Kuala Lumpur, Koh Samui, Dubái, París, Melbourne y Los Cabos.