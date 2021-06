Plenia Travel, la única agencia española nominada a los World Travel Awards 2021

martes 01 de junio de 2021 , 10:41h

Especialistas en “vueltas al mundo”, diseñan itinerarios a medida y experiencias completas, convirtiendo a sus clientes en sus mejores embajadores. Miembro fundador de Virtuoso Travel en Europa, el consorcio global más importante en el segmento de agencias de viajes de lujo, PLENIA Travel es además el primer socio que esta prestigiosa red mundial tiene en España.

Cuenta este año con una nominación a Mejor Agencia de Viajes de Lujo Europea 2021 en la 28º Edición Anual de los prestigiosos World Travel Awards, que reconocen y recompensan la excelencia en todos los sectores clave de la industria de viajes, turismo y hostelería, reconocidos en la actualidad como el principal sello de excelencia de la industria. La votación para estos premios estará abierta hasta el próximo 14 de julio. Es la primera vez que una agencia española es nominada en esta categoría, posicionándola como una de las 6 mejores de Europa. Además, ha sido galardonada este 2021 como Mejor Agencia de Viajes en España por la revista LUX Magazine Life

Su manifiesto se define por una vocación de servicio, con itinerarios únicos creados de forma personalizada por los travels designers para cada viajero, un servicio 24/7 en castellano e inglés. A través de su app PLENIA, sus clientes pueden contactar vía chat para tener toda la información de su viaje actualizada al minuto, tanto acerca de detalles de su viaje como del propio destino. Con servicios de concierge en viaje, ofrece asistencia personalizada ante cualquier petición no gestionada con anterioridad en cualquier lugar del mundo, haciendo desaparecer cualquier preocupación gracias a un equipo de partners con un gran conocimiento local y en continua prospección de los destinos. Además, su atención al detalle y la personalización de cada itinerario permiten que cada viaje se convierta en una experiencia única y exclusiva, formando parte además de Virtuoso, de VITA by Leading Hotels of the World, hoteles partner 5 estrellas como Four Seasons, Aman, Mandarin Oriental o Belmond entre otros, y beneficios especiales.

Dentro de su completa oferta de destinos podrás disfrutar de las experiencias que siempre has deseado, como dormir en campamentos de lujo en medio de la sabana africana, una expedición en la Patagonia, un viaje por Jaipur en India y tener la oportunidad de cenar en casa de marajás reviviendo las 1001 noches. Siempre acompañados de guías privados para conocer lo más auténtico de cada rincón.

Tras estos meses en los que hemos anhelado volver a viajar, PLENIA Travel garantiza la seguridad de sus clientes siempre y en cualquier destino con póliza plan FLEXSAFE: viajes flexibles con cancelación, destinos seguros y asistencia COVID en viaje.

Desde hace casi dos décadas participa en las ferias y eventos internacionales de turismo de lujo más reconocidos del sector como ILTM, Emotions o Pure Life Experiences entre otros, celebrados por todo el mundo, que reúnen a los agentes más influyentes y exclusivos del sector.