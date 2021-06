Cataluña espera recuperar este verano hasta el 60% del turismo del 2019

martes 01 de junio de 2021 , 10:46h

El sector turístico espera que este verano Cataluña pueda recuperar entre un 50% y un 60% de llegadas de turistas respecto a las cifras del 2019. Así lo han explicado Marian Muro, directora de Turismo de Barcelona; Francesc Vila, gerente de Turismo de la Diputación de Barcelona; y Octavi Bono, director general de Turismo de la Generalitat de Cataluña en el último #HTSIWebinar organizado por la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera San Ignasi (Universidad Ramon Llull).

Para Marian Muro, hay tres aspectos determinantes en esta reactivación motivada por el restablecimiento de la movilidad internacional: “la puesta en marcha del Pasaporte COVID, los acuerdos que el Estado Español pueda establecer con países que no pertenecen a la Unión Europea y la reapertura de la conectividad aérea”. En este sentido, el director general de Turismo ha añadido también “la efectividad del proceso de vacunación” que ya empieza a ser muy evidente, porque “la vacuna activa un factor clave, que es la movilidad”.

Octavi Bono ha explicado que ahora mismo, la conectividad aérea que está creciendo es entre ciudades españolas, pero ha puntualizado que “con el turismo nacional no tendremos bastante para reactivar el turismo a niveles pre-pandemia. El reto del verano de 2021 será, justamente, ver hasta qué punto podremos reactivar el turismo internacional”.

Según Francesc Vila, la pandemia tiene diferentes impactos en personas jóvenes, que asumirán la reapertura disfrutando de la experiencia vital, o personas más mayores, con una prevención más estricta. Por eso, ha añadido que el Pasaporte COVID, a pesar de que está llegando tarde para la planificación de las vacaciones “genera perspectivas de garantías sanitarias” en los segmentos de edad más elevada. Bono ha añadido, con relación al Pasaporte COVID, que “no nos sitúa todos los mercados dentro del documento, pero de los 10 mercados internacionales prioritarios para Cataluña, 7 están entre los 24 de la UE y por tanto participarán de este mecanismo”. El director general de Turismo de Catalunya ha explicado también que dependerá también de lo que las autoridades de estos países (no UE) pidan en el retorno de sus ciudadanos de la estancia en España, “como la obligatoriedad de hacer cuarentenas por ejemplo, porque si se dan estas medidas, serán mercados todavía difíciles de recuperar”.

La directora de Turisme de Barcelona ha insistido en la necesidad de “cuidar el mercado que tenemos más próximo, que es el nacional. Barcelona tiene una dependencia del turista internacional del 84% y por tanto, la recuperación será más complicada que para otras ciudades que no dependen tanto”. Muro ha añadido que es fundamental a “importancia del sector turístico dentro del tejido económico y la necesidad de reconocimiento y protección es, a partir de ahora, fundamental”.

Aprendizajes para el sector turístico

Para el gerente de Turismo de la Diputación de Barcelona, la pandemia nos ha hecho conscientes de la fragilidad del sector: “a 3-5 años vista, la demanda se habrá recuperado mucho. Lo que tendremos que ver es qué memoria tienen los responsables empresariales y políticos de esta fragilidad”. Octavi Bono ha explicado también que “en el fondo, la pandemia ha acentuado y subrayado tendencias que ya empezaban a ser muy evidentes y a las que habrá que prestar una especial atención como la sensibilidad hacia la sostenibilidad o a la digitalización y tecnificación de la sociedad en general, y del sector turístico en particular”.

La incorporación del riesgo sanitario en el hecho de viajar es, para Marian Muro, uno de los elementos que la crisis sanitaria ha hecho aflorar y que según ella perdurará en el tiempo. “La lección principal - ha concluido Muro - es que hemos aprendido que no está todo previsto, que no estábamos preparados ni teníamos bastantes protocolos establecidos y que no hemos sido capaces de funcionar como una unidad para actuar con celeridad y dar una respuesta homogénea”.

