España claro vencedor en la batalla de los destinos mediterráneos de este verano

martes 01 de junio de 2021 , 10:52h

Los viajeros europeos eligen visitar España este verano. Así lo reflejan los datos de reserva aportados por Kiwi.com, empresa en tecnología de viajes, que solo en abril y mayo ha registrado más de 40 millones de búsquedas para viajar a España entre junio y septiembre. En la batalla mediterránea para captar viajeros internacionales, el país ibérico capitanea también la lista de reservas, por delante de Italia y Grecia.

En comparación con España, las búsquedas realizadas durante este periodo son considerablemente menores hacia el resto de países: Italia y Grecia acumulan 23 millones cada uno; Francia, 20 millones; y un poco más alejados en el ranking se encuentran Portugal con 14 millones de búsquedas y Turquía con 12 millones. Las reservas están siguiendo un patrón similar, con España a la cabeza, seguido de cerca por Italia y Grecia y a mayor distancia por Francia y Portugal.

“Los países mediterráneos, con sus playas de ensueño y clima soleado, son un gran reclamo para los viajeros del resto de Europa. Desde principios de mayo, estamos detectando un aumento de la demanda para este verano, en línea con el gradual levantamiento de restricciones y el incremento de población vacunada. Las reservas a España han crecido un 153 % desde enero de este año, y pone de manifiesto que el sector, si bien poco a poco, está en el camino de la recuperación”, ha afirmado Mario Gavira, vicepresidente de crecimiento de Kiwi.com.

Los datos extraídos por Kiwi.com indican que las nacionalidades europeas con más reservas para viajar a España son la francesa, la checa, la italiana, la alemana, la inglesa y la española, con un gasto de 308 euros, de media, en estancias de entre una y dos semanas. Asimismo, también se han registrado un grueso destacado de reservas de españoles para viajar a Francia, Italia, Croacia, Egipto y Marruecos.

Los planes de viaje de los españoles

Con un país que brilla por su gastronomía, naturaleza, tiempo y gente, ¿por qué irse más lejos? Este parece ser el razonamiento de los españoles, que entre todos los países mediterráneos siguen eligiendo el suyo para pasar las vacaciones. Los destinos españoles suman más de 13 millones de búsquedas entre abril y mayo para viajar entre junio y septiembre. Francia le sigue a mucha distancia con más de dos millones de búsquedas y luego Italia y Portugal se sitúan en 1,9 y 1,2 millones respectivamente.

Con este escenario, no sorprende que España acumule la mayoría de reservas de los viajeros españoles, con 224 euros de gasto, de media, en transporte para estancias de entre 4 y 6 días. No obstante, no es el país donde más gastan: los países mediterráneos donde más dinero dejarán los españoles este verano en transporte son Egipto (622 euros, de media), Turquía (343 euros, de media) y Grecia (334 euros, de media).