Fundación Mapfre Barcelona: Garry Winogrand y The Brown Sisters, nuevas exposiciones

viernes 11 de junio de 2021 , 13:51h

Fundación MAPFRE ha presentado, en Barcelona, dos nuevas exposiciones que podrán visitarse desde el 11 de junio hasta el 5 de septiembre en el centro de fotografía KBr, en la Avenida del Litoral, 30.

Estas exposiciones forman parte de la sección oficial del Festival PhotoESPAÑA.

GARRY WINOGRAND

La muestra Garry Winogrand reúne las obras más emblemáticas de la carrera de este fotógrafo neoyorkino que retratan la Norteamérica de finales de los años 50 hasta principios de los 80.

Fotógrafo de las calles americanas, Garry Winogrand (Nueva York, 1928-1984) ha sido reconocido junto a Diane Arbus y Lee Friedlander como una de las figuras fundamentales en la renovación de la fotografía documental.

En sus comienzos, Winogrand trabajó en revistas tan populares como Life, Look o Sports Illustrated, pero pronto abandonaría el fotoperiodismo para volcarse en una nueva cultura fotográfica vinculada al mundo del arte. A partir de 1955 viajó por buena parte de la geografía norteamericana haciendo un registro de la sociedad y cultura de su tiempo.

Winogrand fotografió la vida cotidiana de norteamérica y plasmó con sus instantáneas a políticos, hombres de negocios, mujeres, atletas y actores famosos, muchos de ellos en pleno centro urbano de Nueva York.

Su modo de fotografiar, casi de forma compulsiva, refleja el caos y la vitalidad de la esta sociedad. Su trabajo presenta una realidad que se muestra tal y cómo es, sin juicios morales.

Para su publicación The Animals, editada en 1969, también fotografió exhaustivamente el zoológico del Bronx y el Acuario de Coney Island, ambos en la ciudad de los rascacielos.

Además, recogió en su obra las manifestaciones y los movimientos pacifistas y contraculturales de la década de los sesenta, derivados de la Guerra de Vietnam, que reflejaban un sentimiento de desintegración nacional.

La muestra, que incorpora las fotografías en blanco y negro más conocidas del artista, se enriquece con nuevas aportaciones y ofrece aspectos pocos conocidos de su trayectoria. A principios de los años cincuenta el autor comenzó a utilizar película de diapositivas a color cuyas posibilidades artísticas intuyó pronto. Estas obras, que se proyectan por primera vez en España y de las que se han seleccionado ciento cincuenta y dos, completan el recorrido cronológico de la exposición.

Actualmente, el Center for Creative Photography de Tucson (Arizona), que custodia su legado, conserva más de 45.000 diapositivas en color del autor.

NICHOLAS NIXON THE BROWN SISTERS

Nicholas Nixon. The Brown Sisters recorre, por primera vez a nivel mundial, las cuarenta y cinco fotografías que componen la serie hasta la fecha, incluyendo la última, realizada en otoño de 2020.

Nicholas Nixon (Detroit, Míchigan, 1947) ocupa un lugar destacado en la historia de la fotografía de las últimas décadas. Sus obras han sido expuestas en algunas de las instituciones más importantes de todo el mundo, como el Art Institute of Chicago (1985), el MoMA de Nueva York (1988), o el Musée d’Art Moderne de París (1995), entre otras.

Nixon es uno de los autores que más ha explorado el retrato y la fotografía social desde los años setenta. El tiempo, la fragilidad humana y el abandono son temas recurrentes en su obra.

El humanismo y el interés por representar su propia relación con el mundo se refleja en varias de sus series, pero en particular, en la dedicada a The Brown Sisters.

En 1974, con motivo de una reunión familiar, Nixon realizó un retrato de su esposa Beverly Brown y sus tres cuñadas. Entonces Bebe tenía veinticinco años y sus hermanas, Heather, Laurie y Mimi, veintitrés, veintiuno y quince respectivamente. La toma no satisfizo sus expectativas, pero al año siguiente volvió a intentarla y obtuvo mejores resultados, convirtiéndose en la fotografía inaugural de una de las series más conocidas en el ámbito de esta disciplina. Desde entonces, cada año, Nixon repite la experiencia.

Nixon explota aquí con naturalidad una de las cualidades primarias de la fotografía: la nostalgia que provoca su capacidad de detener el tiempo y que hace de esta disciplina un arte capaz de mostrar la implacable vulnerabilidad de las personas, el paso irremediable de la vida.

La serie, desde su inicio, comparte algunas constantes formales. Para su realización, Nixon viene utilizando una cámara de 8 × 10 pulgadas (20,3 × 25,4 cm), formato poco habitual hoy, pero al que se mantiene fiel por la notable calidad de los resultados que obtiene. En cuanto a la forma de captar a las hermanas, estas aparecen siempre en el mismo orden: el que ocuparon por azar la primera vez que fueron fotografiadas, y ocasionalmente en pose frontal, mirando a la cámara. Por lo general, las fotografías se realizan en exteriores, aprovechando una luz natural que inunda toda la composición.

Ha pasado ya casi medio siglo desde que el artista iniciara esta serie, que sigue siendo una de las obras más significativas de la fotografía contemporánea, y como tal forma parte de los fondos de instituciones internacionales de renombre, como el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York, donde se presenta en la colección permanente; la National Gallery of Art de Washington; el Museum of Fine Arts de Houston (Texas); el Fogg Art Museum de Cambridge (Massachusetts), o la Maison Européenne de la Photographie de París.

The Brown Sisters fue adquirida por Fundación MAPFRE en el año 2007, dando con ella inicio a la colección de fotografía. Desde entonces, cada año, se incorpora la nueva fotografía a la colección.