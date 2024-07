Programación expositiva de Fundación MAPFRE para este otoño

miércoles 17 de julio de 2024 , 07:52h

Fundación MAPFRE centrará su programación cultural este otoño en un total cinco exposiciones en sus salas de Madrid y Barcelona.

Las muestras dedicadas a pintura continúan la línea habitual de la institución que gira en torno al arte de finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, por su parte las de fotografía se dedicarán a los protagonistas del medio a lo largo del siglo XX.

Además, se llevará a cabo en Madrid un ciclo de conferencias sobre el coleccionismo y el mecenazgo español e hispanoamericano y un workshop con el fotógrafo Nicholas Nixon, en Barcelona.

Para finalizar el año se abrirán en Madrid tres exposiciones, que podrán visitarse del 19 de septiembre al 5 de enero.

La primera, Paul Durand-Ruel y los últimos destellos del impresionismo, tiene un doble objetivo: por un lado, dar a conocer al público la figura de este gran marchante y mecenas, que protegió el arte de su época tanto desde su galería parisina como desde las de Londres y Nueva York. Y por otro, contextualizar y poner en valor la obra de cinco artistas de la generación postimpresionista cuyo trabajo no ha sido lo suficientemente estudiado.

La muestra, comisariada por Claire Durand-Ruel Snollaerts, supone, además, una ocasión para descubrir la relación tanto laboral como personal de Durand-Ruel con sus «protegidos» y presenta por vez primera un importante número de obras procedentes de colecciones particulares que no han sido nunca antes expuestas.

Exposición organizada por Fundación MAPFRE con la colaboración de ACPA (Advising Curating Producing Art).

La segunda exposición aborda el trabajo de Arthur H. Fellig, conocido con el seudónimo Weegge (Zólochiv, 1899-Nueva York, 1968). La trayectoria de este fotógrafo parece dividida en dos partes. Por un lado, los sucesos que fotografió para la prensa neoyorquina entre 1935 y 1945; por el otro, las fotocaricaturas de personalidades públicas que desarrolló en su época de Hollywood, entre 1948 y 1951, y que siguió practicando hasta el final de su vida.

La exposición Weegee, autopsia del espectáculo, comisariada por Clément Chéroux, presenta estás dos vertientes de su carrera haciendo ver que más allá de las diferencias formales el planteamiento del fotógrafo en ambas se basaba en una coherencia crítica innegable.

Exposición organizada por la Fondation Henri-Cartier Bresson en colaboración con Fundación MAPFRE.

31 mujeres: Una exposición de Peggy Guggenheim es el título de la tercera muestra que podrá disfrutarse en Madrid, en la que se destaca la labor de mecenazgo de Guggenheim y se aborda el contexto en el que desarrollaron su trabajo las creadoras con las que trabajó desde su galería neoyorquina, así como las redes de colaboración que se establecieron entre ellas.

En 1943 la coleccionista Peggy Guggenheim organizó en su galería neoyorquina Art of This Century la muestra titulada Exhibition by 31 Women, una de las primeras dedicadas en Estados Unidos a exponer exclusivamente obra de mujeres.

Esta muestra, comisariada por Patricia Mayayo, presenta una selección y reinterpretación de los fondos de The 31 Women Collection, una colección de ámbito privado que ha querido reunir a las artistas que estuvieron presentes en la histórica muestra.

Exposición organizada por Fundación MAPFRE con el préstamo excepcional de The 31 Women Collection

FUNDACIÓN MAPFRE BARCELONA

En Barcelona, el año se cerrará con la exposición Henri Cartier-Bresson. WATCH! WATCH! WATCH!, uno de los fotógrafos más reconocidos del siglo XX.

Además de una importante obra personal vinculada a veces a los movimientos artísticos del momento, destacó como fotoreportero y retratista. Creó composiciones intemporales y marcó el estilo de las generaciones posteriores de fotógrafos. Con su talento para el «momento decisivo», captó encuentros y situaciones espontáneas. Sus obras, hoy iconos, le convirtieron en un importante representante de la fotografía de calle.

Fundación MAPFRE en colaboración con el Bucerius Kunstforum de Hamburgo dedica esta gran exposición al cofundador de la legendaria agencia fotográfica Magnum.

La exposición, comisariada por Ulrich Pohlmann, presenta 240 fotografías originales, así como numerosas publicaciones en revistas y libros, que arrojan luz sobre la obra de toda la vida del fotógrafo, desde los años treinta hasta los setenta.

De forma paralela se podrá visitar una nueva edición de KBr Flama, proyecto que surge de la estrecha colaboración entre el centro de fotografía KBr Fundación MAPFRE y las instituciones Idep Barcelona, IEFC, Elisava, Facultad de Diseño e Ingeniería de Barcelona y Serra i Abella, con el objetivo de dar a conocer a las nuevas generaciones de fotógrafos.

Henri Cartier-Bresson. WATCH! WATCH! WATCH! y KBr Flma’24 podrán visitarse del 10 de octubre al 26 de enero, en el centro de fotografía KBr Fundación MAPFRE.

CICLO DE CONFERENCIAS EN MADRID

En el mes de octubre tendrá lugar en el Auditorio de Fundación MAPFRE un ciclo de conferencias sobre coleccionismo y mecenazgo de arte español con distintos especialistas y miembros del sector.

Más información en https://www.fundacionmapfre.org/

CONFERENCIAS KBr

Dentro del ciclo Invitad@s, se realizará un encuentro con el comisario de la exposición de Henri Cartier-Bresson, Ulrich Pohlmann, que compartirá las claves de esta muestra.

Además, un año más, KBr colaborará con el festival audiovisual Panoramic, que se celebrará del 29 al 31 de octubre, con la realización de Polarizaciones, un pequeño ciclo de conferencias en torno a la temática general del festival.

WORKSHOP CON NICHOLAS NIXON EN KBr FUNDACIÓN MAPFRE BARCELONA

En noviembre Fundación MAPFRE llevará a cabo una nueva edición de los talleres Get Real! (¡Abre los ojos!), impartidos por reconocidos fotógrafos y orientados a abordar, en un grupo reducido, los temas más relevantes de la práctica fotográfica contemporánea.

En esta ocasión el taller, de cuatro días, será impartido por el fotógrafo estadounidense Nicholas Nixon. El día anterior al inicio del mismo, se ofrecerá una charla entre el fotógrafo y Arianna Rinaldo, abierta al público general.