eDreams organiza un festival virtual para celebrar que ha superado el millón de miembros

Con motivo del éxito de eDreams Prime, el primer programa de suscripción del mundo de los viajes que acaba de superar el millón de miembros, la mayor agencia de viajes online de Europa organizará la primera edición de los ‘eDreams Prime Days’ los días 16 y 17 de junio. Durante 48 horas, la compañía celebrará un evento virtual en el que los miembros del programa tendrán acceso a ofertas especiales adicionales y exclusivas para sus viajes. En total, los viajeros podrán reservar miles de vuelos y alojamientos en todo el mundo con los precios más competitivos del mercado.

Los ‘eDreams Prime Day’, como festival virtual de descuentos de viaje, llega en un momento crucial para los consumidores, a las puertas de la inminente temporada de verano que marcará el inicio de la recuperación de los viajes a medida que avanzan los planes de vacunación y se levantan las restricciones de viaje. El evento aspira así a satisfacer la gran demanda acumulada de viajes tras el confinamiento, haciendo aún más accesible la ansiada vuelta a los viajes gracias a un maratón de descuentos únicos.

El modelo de suscripción, la última revolución en el mundo del viaje

Tradicionalmente, la industria de los viajes había sido meramente transaccional. Ahora, con la llegada de eDreams Prime, los viajeros han establecido una relación más sólida y duradera con su compañía de viajes al convertirse en suscriptores. Los beneficios del modelo de suscripción para los viajeros se reflejan en las cifras: los viajeros que son miembros del programa de suscripción viajan más y más lejos. Por ejemplo, el mayor número de viajes reservados por un solo miembro de Prime en su primer mes de suscripción asciende a los 32. Asimismo, la duración media de las vacaciones de los miembros de Prime se sitúa en 11,3 días. Con respecto a la distancia recorrida de los vuelos reservados por clientes Prime, los miembros del servicio viajan más lejos que el resto de los clientes de la compañía: el 29% de las reservas de Prime se realizan para viajes intercontinentales, en comparación con el 23,5% de las reservas de los clientes que no están suscritos al servicio. Respecto a los viajes nacionales, tanto los miembros de Prime como el resto de los clientes se alinean, de forma que este tipo de reservas representan alrededor de un tercio del total.

Hasta la fecha, los suscriptores de Prime han recorrido, en total, 3.021,8 millones de kilómetros, es decir, han dado la vuelta al mundo más de 75.000 veces, de polo a polo. Por otro lado, el mayor número de países visitados en una sola reserva asciende a 15, y el mayor número de kilómetros recorridos por un cliente Prime en una única reserva suma la friolera de 52.195 km. Los destinos de vuelo más populares para los clientes Prime son París, Madrid, Barcelona, Milán y Estambul.

eDreams Prime

eDreams Prime es el primer servicio online de suscripción de viajes del mundo. El programa ya cuenta con más de un millón de miembros en todo el mundo tras haber crecido un +58% tan sólo en el último año. eDreams Prime desbloquea promociones exclusivas y ofrece los precios más bajos del mercado a sus miembros. Por sólo 54,99€ al año, los suscriptores se benefician desde la primera reserva de una gran variedad de ofertas que incluyen descuentos garantizados en todos los vuelos y hasta un 50% de rebaja en alojamientos. De media, los viajeros ahorran 250€1 por viaje al reservar a través del programa. Además, todos los miembros de Prime disponen de una línea de atención al cliente exclusiva las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

¿Quién es la viajera ‘Prime’ número 1.000.000?

La suscriptora número un millón de Prime es Phoebe, una londinense de 29 años que ha asegurado que, “me gusta combinar un viaje anual de larga distancia con varias escapadas a Europa durante el año. Me enamoré perdidamente de Sri Lanka, que fue mi último gran viaje, pero estoy planeando casarme en Marruecos. Mientras tanto, acabo de reservar un viaje más corto a Portugal. ¡Lo hice tan pronto como se anunció el sistema de semáforos COVID! Para mí, viajar significa libertad y evasión, además de emoción. Me encanta el sol y, por supuesto, descubrir espacios en la naturaleza, así como conocer nuevas culturas y comidas y disfrutar de la vida nocturna de los sitios que visito. He echado mucho de menos viajar, por lo que estoy deseando empezar a utilizar mi suscripción Prime para hacerlo más a menudo, ahorrar dinero y, como me encanta investigar online, agilizar la planificación".