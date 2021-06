Fonsi Nieto, se suma al equipo de Vinos Cría Cuervos como nuevo socio

lunes 28 de junio de 2021 , 10:32h

Con las mismas ganas de seguir dando guerra en el mundo del vino con la marca CRÍA CUERVOS, el ex piloto de MotoGP Fonsi Nieto se suma al equipo de ‘cuervos’ formado por el emprendedor Javier Muñoz Lazaga, el Dj y manager musical Sandro Ávila y el futbolista del Sassuolo Pedro Obiang, como nuevo socio.

Subcampeón de 250cc (2002) y ganador de cinco GGPP, Fonsi Nieto es coach del Octo Pramac Ducati de MotoGP. Retirado en 2010 tras sufrir una lesión que estuvo a punto de costarle la vida, el sobrino del Maestro Nieto compagina sus funciones como entrenador de la escudería italiana con su pasión por la música ya que, en los últimos años, el ex piloto de motos también ha destacado en su faceta como Dj. Como nuevo socio de CRÍA CUERVOS, Fonsi Nieto recurre a su experiencia profesional para aportar al proyecto concentración, especialmente durante largos episodios de estrés, con el reto de minimizar errores y maximizar resultados.

“Mis abuelos tenían bodegas y el mundo del vino siempre me ha llamado la atención. Gracias a mi trabajo he tenido la suerte de viajar por todo el mundo y comprobar la calidad del vino que tenemos en España”, destaca Fonsi Nieto. “Me fascinó el interés de CRÍA CUERVOS por cambiar las reglas del juego y ofrecer experiencias que acerquen el placer del vino a todos los públicos, y no dudé en formar parte del proyecto. Ese ha sido el motor de mi vida desde que era pequeño: sentir adrenalina en cada cosa que hago”.

Esta unión responde al enorme éxito cosechado por CRÍA CUERVOS en su primer año de vida. No sólo en Madrid, donde en menos de doce meses la marca ha conseguido hitos notables como convertirse en el vino oficial de la temporada 2021 del Hipódromo de La Zarzuela, sino en otras capitales de la bella vita como Ibiza o la Costa del Sol (Málaga, Marbella), que comparten el mismo espíritu hedonista y su filosofía del “aquí y ahora”. En este tiempo, la compañía ha dado también el salto al mercado internacional, con exportaciones a Italia (Liguria, Portofino, Génova) o México.

Un triunfo destacable en el mundo del vino por parte de un equipo joven y rebelde, que está llamando la atención de todo tipo de sectores e inversores. Una declaración de intenciones que quedará consolidada con la llegada del nuevo miembro de la familia: un tempranillo de Ribera del Duero atractivo e indomable que sigue la misma línea de desobediencia iniciada por el verdejo de Rueda, y que estará próximamente en la calle.