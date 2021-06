Un corte adolescente para cualquier edad

lunes 28 de junio de 2021 , 10:38h

Nada hay más actual que tirar de un buen revival, y es que el corte spiky viene y va desde aquellos míticos cuarenta y cincuenta en que se hizo especialmente célebre gracias a las películas de James Dean o la música rock, Elvis Presley incluido. Destaca su versatilidad y comodidad a la hora de peinar, un corte muy ligado a la eterna juventud del que nos hablan Danilo Da Silva, director manager de StudioD, César Parra, director de Homine Madrid, David Lesur, director de formación en David Künzle y Néstor Alriols, CEO fundador de Freak´s Grooming.

“Un corte atemporal y siempre cool”… así lo define Danilo Da Silva, director del salón StudioD en Barcelona, “Destaca por su imagen de rebeldía e inconformismo, es más común verlo en chicos jóvenes que en otros más mayores, que suelen rejuvenecer unos años cuando se atreven con él, muchas veces sin pretenderlo. También las chicas son asiduas a este corte, lo que es más fácil si ya llevas un pixie, por ejemplo”.

El spiky no deja de ser el “pelo pincho” o “pelo de punta” de toda la vida, muy favorecedor en aquellos hombres de cara más redonda, por aquello de que alarga el rostro gracias a que se levanta el cabello: “Cada mechón de pelo (más bien cortos) va para un lado, se busca la uniformidad, por lo que es importante que estén descolocados y sin dirección fija, aunque la cresta más larga y toda hacia derecha o izquierda tampoco queda mal” – aclara David Lesur, de los salones David Künzle, quién destaca otro aspecto, lo bien que el spiky se adapta a todo tipo de situaciones y ambientes, pues lo mismo resulta informal en la calle y para el día a día, que aporta un look moderno y rompedor en una fiesta o evento relevante, vistiendo incluso con traje: “Para realizarlo en casa, es suficiente con echar mano del secador tras lavarlo y hacerlo hacia arriba, dándole forma con las manos y aplicando cera o gomina sobre los mechones para que no cedan y caigan, procurando que duren tiesos el mayor tiempo posible. Lo ideal serían lados con cabello más corto y un buen tupé para un mejor resultado”.

Otro producto indispensable para tratar y cuidar tu spiky son las pomadas, por ejemplo las de la marca barcelonesa Freak´s Grooming: “Para un corte spiky más definido y más apelmazado en puntas pequeñas aconsejo la pomada de fijación fuerte y textura cremosa. Para un spiky más natural estilo despeinado pero con algo de fijación, la pomada de nube (fijación media). De todas formas, debemos preguntarle siempre a nuestro peluquero, porque hay muchos cortes spiky y cada uno requiere un cuidado distinto”.

El director del salón Homine Madrid, en el Barrio de Salamanca nos habla de su versatilidad, apto para todo tipo de rostros: “Es principalmente un corte fresco y juvenil que le queda bien a la mayoría de hombres que lo solicitan, en especial si tienen el rostro redondo, ya que consigue alargarlo. Consiste en dar diferentes direcciones al cabello en la zona superior sobre todo en cortes cortos. Es imprescindible para lograr este look utilizar algún producto de grooming como gel o cera”.