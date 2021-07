Sol Picó y su espectáculo de danza cierra la temporada del Teatro Español

viernes 09 de julio de 2021 , 15:07h

‘Dancing With Frogs’ pone el broche final a la programación de esta temporada en el Teatro Español y Naves del Español en Matadero, (Madrid), que durante el resto del mes de julio continuarán abiertos como sede colaboradora, un año más, con el festival Veranos de la Villa.

La Sala Principal del Teatro Español acoge los días 16 y 17 de julio las representaciones de ‘Dancing With Frogs’, espectáculo de danza dirigido por la coreógrafa y bailarina Sol Picó, ganadora del Premio Nacional de Danza 2016 y ocho Premios Max, entre otros, e interpretado por los bailarines Antoni Comas, Robert Gómez, Pere Jou, Valentí Rocamora, Junyi Sun, Elías Torrecillas y Guillermo Weickert. La pieza, que quiere ser una invitación a la reflexión y el análisis del mundo de la masculinidad, es una aventura ácida, sucia, gamberra y tragicómica en busca de un nuevo modelo de masculinidad para el siglo XXI.

En ‘Dancing With Frogs’ se reflexiona, cuestiona y analiza el mundo de la masculinidad, esa otra mitad, el complemento biológico de lo femenino. ¿Qué es lo masculino sin lo femenino? ¿Hay límites entre ellos? ¿Cómo vive, siente, acciona, sufre y se relaciona con el mundo el hombre del siglo XXI? ¿Es igual que siempre o algo ha cambiado? ¿Cómo debe ser un hombre? ¿Qué hay que hacer para ser uno? Estas y muchas más son algunas de las preguntas en torno a las que gira el espectáculo.

Este montaje supone el contrapunto a la pieza ‘We Women’, que pudo verse en el Teatro Español en junio de 2017, donde Picó se preguntaba por la condición femenina y dibujaba un retrato de la mujer contemporánea a partir de las diferentes disciplinas que practican las artistas (bailarinas, coreógrafas, intérpretes musicales…) con las que colabora y de los orígenes y herencias de cada una de ellas.

En palabras de la coreógrafa y bailarina Sol Picó: “Después de We Women, he constatado que a la mujer le queda un largo, lento e incluso doloroso camino por recorrer. Nosotras nos hemos ido ajustando y encontrando durante los últimos 50 años y los hombres están comenzando ahora ese camino. Esta reflexión acerca de lo masculino despierta muchos interrogantes, por ejemplo: ¿Les queda también un largo camino por recorrer? ¿Qué nuevos obstáculos se van a encontrar?... Entre muchos otros que me asaltan cuando pienso en ello”.

‘Dancing With Frogs’ se erige como una invitación a hacerse preguntas sobre los nuevos modelos de masculinidad. “Relacionados con estos razonamientos, aparecen una serie de conceptos sobre los que quisiera tomarme el tiempo para poder indagar: el patriarcado, lo hiper-viril, la testosterona, la violencia, el mariconeo, el niño adulto, la fragilidad, el privilegio y la carga, la ternura, la simpleza, la imagen arquetípica del caballero, el hombre en el folklore popular, el poderoso contra el oprimido, los abdominales de gimnasio, el bueno, el feo y el malo.Cada uno de estos conceptos podría derivar en un espectáculo en sí mismo, pero voy a trabajarlos con la idea genérica de pasar por ellos, voltearlos, mezclarlos, deconstruirlos y renombrarlos. Todo en un solo espectáculo y descubrir si existe un hombre distinto... o no”, añade Picó. Y continúa: “Quiero lanzarme a una aventura ácida, sucia, gamberra, divertida y tragicómica donde lumbersexuales, neo-macarras, metrosexuales y andróginos coinciden todos juntos en la cola de un cine donde se proyecta una película de superhéroes psicológica. Todo aderezado y envuelto por paisajes sonoros y musicales creados por un músico y un tenor reconocidos en el panorama musical, quienes serán un elemento más de este proyecto delirante”.

‘Dancing With Frogs’ es una coproducción de Mercat de les Flors, Festival Temporada Alta 2017 y Sol Picó Compañía de Danza, con escenografía de Joan Manrique, música original de Pere Jou (excepto Haka, de Antoni Comas), escultura de escena de Nico Nubiola, diseño de vestuario de Valeria Civil, diseño de iluminación de Cube.BZ y diseño de sonido de Stéphane Carteaux.

El Teatro Español y las Naves del Español en Matadero inaugurarán la temporada 2021/22 el 8 de septiembre con ‘Edipo a través de las llamas’ en la Sala Principal, el 10 de septiembre con ‘Despierta’ en la Sala Margarita Xirgu, el 11 de septiembre con ‘Bob Marley for babies’ en la Sala Max Aub y el 15 de septiembre con ‘May B’ en la Sala Fernando Arrabal.