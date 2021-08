10 pasos para conseguir éxito en internet con una marca

miércoles 25 de agosto de 2021 , 10:10h

Internet se ha convertido en un potenciador del éxito de las marcas, por su flexibilidad, la fuerza que ha adquirido en la sociedad actual y la presencia online es una herramienta útil para conseguir clientes y ventas de productos o servicios.

10 pasos para alcanzar el éxito de tu negocio digital:

1º Objetivos

Algunos objetivos que pueden motivar a los jóvenes emprendedores digitales son:

Crear una estrategia de marketing basada en tus necesidades.

Hacer marca.

Vender directamente tus productos o servicios online.

Crear una base de datos de clientes potenciales interesados en tus productos o servicios para motivar la compra.

Conexión y fidelización, darte a conocer y comunicarte con tus clientes, para que encuentren la información que les interesa acerca de tu marca.

Una combinación de todas las anteriores.

2º Canales de comunicación

Para definir los medios en los que tendrás presencia y la periodicidad de tus publicaciones, tienes que basarte en:

Los objetivos. El tipo de negocio digital. Los hábitos del target al que vas dirigido

El éxito del negocio digital está en generar un valor añadido a tu marca y ser un referente en Internet al que los clientes acuden según sus necesidades o intereses. Si tu idea es vender productos online, tu negocio digital necesita una tienda online y un blog, y si quieres conseguir clientes para un servicio online, las herramientas más adecuadas son una web y un blog.

3º Experiencia de usuario

Es importante crear un equilibrio entre un buen contenido y un diseño atractivo y amigable, para que cuando el usuario entra en contacto con tu sitio web o alguno de tus perfiles, su experiencia sea satisfactoria y le interese explorar más sobre tu marca.

En cuanto al contenido, que sea concreto, atractivo y dinámico, en formato multimedia: la información que proporciones a tus seguidores debe ser de calidad, acorde con la identidad de tu marca y orientada al tipo de estrategia que realizas y a las inquietudes de tu target.

El diseño gráfico de la página web juega un papel fundamental en tu negocio digital, debe reflejar la identidad de tu marca, seducir visualmente a tu target e invitar a sus visitantes a recorrerla.

4º Lista de suscriptores

Si quieres rentabilizar la presencia en Internet de tu negocio digital, tienes que crear tu lista de suscriptores interesados en recibir tus correos para hacer email marketing. Para que el email marketing funcione es importante que la persona que va a recibir el correo haya dado su consentimiento para recibir correos de tu empresa, si no da su consentimiento posiblemente no abra tu correo, o lo mande directamente al correo basura.

5º SEO de la Web y el del Blog

Es conveniente hacer un estudio de las palabras claves que necesitas posicionar y para no perder tiempo ni dinero debes saber cuántas búsquedas mes tiene cada keywords (clave) que utilices y si es interesante para tu estrategia.

6º Geolocalización en el negocio digital

Tener tu negocio bien geolocalizado en el buscador influye en una mejora de tu SEO local. Tu empresa necesita estar geolocalizada si tiene establecimientos o tiendas físicas, donde pueden acudir tus clientes. Para ello, interesa que estés dada de alta y verificado en Google my Business para que el buscador tenga claro donde las tienes.

7º Transparencia y confianza

La transparencia es el paso previo a la confianza. Una regla básica del marketing online es que sin confianza no tienes ventas. La web debe incluir datos de tu dirección, tu teléfono, tu cara, tu equipo, fotos del negocio digital, etc. Si tus clientes no saben dónde estás y no aparece tu teléfono, les imposibilitas contactar contigo o saber con quién hablar, y si solo se pueden comunicar por un formulario se crea desconfianza.

8º Redes Sociales

El objetivo prioritario de la presencia en las redes no es vender de forma directa, se utilizan para crear vínculos y relaciones con clientes e interactuar con la comunidad, ayudan a ganar notoriedad y visibilidad, fortaleciendo la imagen de tu negocio digital y de tu marca.

9º Publicidad

En el mundo de Internet para hacer negocios gratis no funciona, hay que invertir en publicidad online, que es más medible que la publicidad tradicional, y un elemento esencial en tu estrategia de marketing online.

10º Monitoriza tu estrategia

Tu presencia online requiere monitorizar constantemente los datos para saber si tus esfuerzos están generando los resultados esperados. El análisis de datos cuantitativos y cualitativos es la mejor forma de hacerlo, para reunir informaciones sobre el alcance e impacto de tu mensaje, grado de reconocimiento de tu marca, número y tipo de interacciones con tu target, percepción de tu marca, visitas y tiempo de permanencia en tu página web...

Aicad Business School, escuela de negocios de los líderes digitales, ofrece cursos y programas de formación para jóvenes emprendedores, que les ayudan a tener claros los pasos a seguir, saber cómo conseguir el éxito y tener una idea clara y definida de qué quieren hacer y cómo lo van a hacer.