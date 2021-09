Pistas que ayudan a los viajeros a encontrar los espacios más pintorescos de Puerto Rico

lunes 06 de septiembre de 2021 , 10:35h

Discover Puerto Rico, la Organización de Marketing de Destino sin ánimo de lucro de la isla, ha identificado ocho lugares poco conocidos a lo largo del vasto paisaje de la isla como parte de una nueva serie de contenido turístico, "Population: YOU". En un contexto en el que los viajeros buscan estar más al aire libre y acceder a atracciones menos concurridas, Puerto Rico es el ejemplo perfecto de un destino de "fly and drive" dada su inigualable y variada oferta natural. En colaboración con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA, en sus siglas en inglés) y los municipios locales, se ha instalado la señalización "Population: YOU" con coordenadas GPS para los viajeros que buscan explorar los tesoros fuera de los caminos convencionales.

"Los viajeros han desarrollado un nuevo interés por viajar de forma más consciente, y Puerto Rico es el destino ideal para aquellos que quieren volver a conectar con la naturaleza, pero sin multitudes. A través de 'Población: YOU', impulsamos el descubrimiento de los recursos naturales de la isla de forma segura y responsable", ha comentado Brad Dean, CEO de Discover Puerto Rico.

Desde cascadas ocultas hasta playas aisladas, cada lugar ha sido elegido intencionalmente, y muchos de ellos solo pueden recorrerse a pie o por mar; sus nombres no serán revelados. Los ocho lugares están marcados con una señal ecológica de origen local con las coordenadas de latitud y longitud del lugar y una pista, porque durante el próximo mes Discover Puerto Rico compartirá una imagen escénica de cada "Population: YOU" a través de su página web, Facebook e Instagram y pedirá a sus seguidores que encuentren estas joyas ocultas la próxima vez que se aventuren en la Isla. Pista: los exploradores se encontrarán a sí mismos, y posiblemente solo a sí mismos, y...

Una maravillosa cascada

Un bosque prístino de pinos

Un cañón lleno de curiosidades

Una playa paradisíaca fuera de lo común

Una isla deliciosamente deshabitada

Unos cuantos coquís cantarines

Una cueva en la playa a la que se puede acceder ocasionalmente

Un par de gaviotas curiosas

"Nos emociona ver que esta iniciativa se hace realidad y apreciamos el trabajo que Discover Puerto Rico ha realizado para crear conciencia sobre las maravillas naturales que se pueden encontrar en toda la Isla", añade Rafael Machargo Maldonado, secretario de DRNA. "Realmente, nuestra isla tiene mucho que ofrecer y esperamos que los viajeros continúen experimentando todas las facetas de Puerto Rico con nuestra ayuda y guía.”

Discover Puerto Rico también ha contado con la colaboración de los influencers de la isla, Luis Sousa, de @sousa_pr, y Miguel Camilo, de @latitudperfecta, para ayudar a identificar estas joyas ocultas y ofrecer un pequeño avance de los lugares con imágenes escénicas y secuencias con el objetivo de atraer a los aventureros a su tierra natal. Discover Puerto Rico compartirá las fotos de los viajeros que visiten Puerto Rico, encuentren estos lugares, tomen una foto y la compartan en Instagram etiquetando #PRPopulationYou. Estas señales permanecerán instaladas tras los meses de verano para aquellos que quieran buscar estos lugares y añadirlos a sus futuros planes de viaje.

Con independencia de estos ocho lugares, Puerto Rico alberga una gran variedad de oferta natural, que incluye tres de las cinco bahías bioluminiscentes del mundo, El Yunque —el único bosque tropical del servicio forestal de los Estados Unidos—, un impresionante bosque seco, extraordinarias salinas rosadas, sistemas de cuevas únicos y mucho más.