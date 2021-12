Fin de Año en Puerto Rico con Daddy Yankee

lunes 20 de diciembre de 2021 , 10:18h

ABC y MRC Live & Alternative han anunciado que el programa de fin de año "Dick Clark’s New Year Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2022" contará con la uperestrella del reguetón y originario de San Juan Daddy Yankee para ofrecer una actuación espectacular en su ciudad natal. El programa también tendrá la presencia de la actriz y cantante puertorriqueña Roselyn Sánchez como coanfitriona para compartir las históricas festividades de año nuevo en Puerto Rico. La isla es el destino inaugural de la primera cuenta atrás en español en la historia del programa. La fiesta de año nuevo se llevará a cabo en los espacios del Centro de Convenciones de Puerto Rico en el DISTRITO T-Mobile, el complejo de entretenimiento y vida nocturna más nuevo de Puerto Rico. La celebración anual más vista, "Dick Clark’s New Year's Rockin 'Eve with Ryan Seacrest", se transmitirá el viernes, 31 de diciembre, en vivo por ABC a las 20:00 h EST.

Sánchez se une a un elenco repleto de estrellas, que incluye a Ryan Seacrest, presentador y productor ejecutivo por decimoséptima vez en Times Square, la copresentadora novel Liza Koshy, la copresentadora Ciara al frente de la fiesta de Los Ángeles y el coanfitrión Billy Porter de Nueva Orleans y el corresponsal de POWERBALL Jessie James Decker, quien anunciará el "Primer Millonario del Año de POWERBALL" en vivo desde Nueva York. Se darán más detalles acerca de la participación de artistas adicionales en el período previo a la noche del espectáculo.

El especial refuerza el año monumental de Puerto Rico en un contexto en el que la ciudad de San Juan celebra su 500 aniversario y continúa su temporada navideña de renombre mundial, la más larga del mundo, que dura 45 días y que culmina con las Fiestas de la Calle San Sebastián. Una época del año que refleja la vibrante cultura, comida, danza y música de la isla a través de festivales y celebraciones locales. La cuenta atrás de Puerto Rico tendrá lugar a las 23.00 h. EST / 00.00 h AST.

Como programa número uno de Nochevieja cada año, en 2020 lideró las audiencias combinadas de sus competidores con siete millones de espectadores totales y en un 63 % con adultos de 18-49 años. Con un aumento de dos dígitos año tras año, la transmisión del año pasado atrajo a un total de 18,4 millones de espectadores y se clasificó como el especial musical de mayor audiencia de 2020 entre adultos de 18 a 49 años.

Roselyn Sánchez interpreta a Elena Roarke en la serie de Fox "Fantasy Island", asumiendo el papel del icónico personaje en el reinicio de la clásica serie. Anteriormente protagonizó el drama de ABC “Grand Hotel" y la exitosa serie "Devious Maids" del creador Marc Cherry. Sánchez hará su debut como directora de largometraje en “Diario, Mujer y Café” y se ha estrenado ya como directora con el premiado cortometraje “Satos”. En su portfolio se incluye también el éxito de taquilla de New Line Cinema "Rush Hour 2", el thriller de acción "Act of Valor" que se estrenó en el #1, "The Game Plan" para Disney y la exitosa serie de televisión de CBS “Sin rastro” que le valió su primer premio ALMA. También es copresentadora del podcast de iHeart Radio “He Said, Ella Dijo” con su marido, el actor Eric Winter, y fue la anfitriona de los Latin Grammy 2021.

El ícono mundial de la música Daddy Yankee es conocido como el "Rey del Reguetón" tanto por los críticos musicales como por los fans. A menudo es reconocido como una influencia para los artistas urbanos latinos. En 2004, lanzó su éxito internacional "Gasolina", al que se le atribuye la introducción del reguetón al público de todo el mundo, convirtiendo este género musical en un fenómeno global. Desde entonces, ha vendido alrededor de 30 millones de discos, lo que lo posiciona como uno de los artistas de música latina más vendidos. Daddy Yankee fue el artista más escuchado a nivel mundial en la plataforma de streaming Spotify en junio de 2017, el primer artista latino en lograrlo. La estrella puertorriqueña ha ganado 102 premios y 310 nominaciones. Ha sido nombrado uno de los "Hispanos Más Influyentes" por la revista Time. Recientemente ha sido galardonado como compositor del año por tercera vez en la edición 2021 de los ASCAP Latin Music Awards y ha sido premiado con el Billboard Hall of Fame Award, una vez más siendo el primer artista latino en recibirlo. Entre los éxitos globales de Daddy Yankee se incluyen también "Despacito" (con Luis Fonsi), "Con Calma” (Ft Snow), “Dura” y, más recientemente, “Problema”.

