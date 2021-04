Este sábado Alison Darwin presentará su nuevo disco Ficción y Realidad en Madrid

miércoles 21 de abril de 2021 , 14:08h

“Hace un año empezábamos a componer las canciones que lo conforman desde casa, sin saber muy bien cómo iba a evolucionar la situación ni cómo iban a evolucionar esas canciones. Hoy os presentamos 10 canciones que representan una parte de lo que somos y sentimos, esa dualidad que vive en nosotros. Ahora son vuestras.”

Y para presentar esa “FICCIÓN Y REALIDAD”, en Madrid, lo harán en la Sala Academy, el sábado, 24 de abril…

Alison Darwin es un grupo barcelonés formado por Laura (cantante y guitarrista), Aleix (bajista) y Josep (batería y corista). Su sonido incorpora elementos del post-grunge y del indie-rock creando una atmósfera muy noventas, pero con un sonido más fresco.

Desde su inicio en 2017, no han parado de tocar en salas y eventos de la Península, como por ejemplo el minitour que hicieron acompañando a la banda norteamericana Against The Current. En 2019 ganaron el Premio a la Mejor Actuación en el concurso Joan Trayter, el Gran Premio del Jurado en el Sarrià Live Contest y recientemente se clasificaron para la final del Bala Perduda.

Tras publicar dos EPs, “Find Your Freedom” (2019) y “Meaningless Sounds” (2020), ahora nos presentan su primer larga duración “Ficción y Realidad”, un rotundo muestrario de indie rock vitalista y emocional interpretado con precisión, honestidad y fiereza. Se trata de un apabullante repertorio que va del rock alternativo más cañero al indie y pop más sofisticado, pasando por el rock latino y cerrando el disco con una balada al estilo bolero. Melodías pegadizas, eclecticismo y dilemas existenciales, se mezclan con una singular voz femenina acompañada de tensión guitarrera y una robusta base rítmica conformada por el bajo y la batería.

Musicalmente, se nota una evolución en la banda, sin dejar atrás las guitarras enérgicas con distorsión, los ritmos de batería potentes y bailables, unas líneas de bajo precisas y portentosas y la sensibilidad y potencia vocal de Laura.