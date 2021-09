ME London arranca la temporada otoñal con una exposición de James Barnor y Benji Reid

martes 14 de septiembre de 2021 , 10:30h

El hotel ME London se convierte en una de las paradas satélite de la prestigiosa feria de fotografía Photo London con 'Photo London X ME London'. Hasta el 24 de octubre, la exhibición reúne 11 obras de dos de los fotógrafos más relevantes del arte contemporáneo, James Barnor y Benji Reid. Además, el hotel ha creado para la ocasión un paquete experiencial que permite así disfrutar de todas las novedades del hotel, entre las que destaca su nuevo restaurante y terraza: Luciano, del famoso chef italo-británico Gino D'Acampo.

Las cristaleras de la fachada principal del hotel, justo al entrar al lobby, presentan tres fotografías del famoso artista Benji Reid que pueden verse desde el exterior y también desde el interior gracias a la técnica de impresión “espejada”. Reid es una de las grandes voces del arte contemporáneo. El galardonado fotógrafo inglés explora en su trabajo, que él mismo define como “inherentemente político”, temas como la humanidad y fragilidad como hombre negro, la autorrealización, la paternidad y la salud mental.

Siguiendo con el recorrido expositivo de 'Photo London X ME London', las obras del archiconocido James Barnor dan la bienvenida a los visitantes en el Marconi Lounge del hotel. Las ocho fotografías de gran tamaño ponen de relieve el talento del artista ghanés. Afincado en Londres desde los años 90, Barnor es una de las grandes voces de referencia en el circuito artístico internacional. Considerado uno de los pioneros del fotoperiodismo, el fotógrafo retrata desde la belleza de la cotidianidad y la sencillez, el día a día de la comunidad africana y afrodescendiente en Ghana y en Londres.

En paralelo a 'Photo London X ME London' y para celebrar su vínculo con el arte, ME London ha diseñado dos paquetes de habitaciones exclusivos, para que el viajero combine fotografía y lujo durante lo que dura esta experiencia cultural única en el hotel. Como parte de estos paquetes, los huéspedes tendrán acceso a la exhibición exclusiva del Marconi Lounge de ME London, además de tener el privilegio de poder asistir a la exposición completa de Photo London en Somerset House. Asimismo, también disfrutarán de una noche de hotel con desayuno en Radio ME London Rooftop Bar, el increíble restaurante del hotel con vistas panorámicas al skyline de la ciudad.

Para llevar a cabo el proyecto, el hotel ha unido fuerzas con la que es la feria más importante de fotografía y artes visuales del Reino Unido: Photo London. En este sentido, Photo London es una parada obligatoria para los amantes del arte más rupturista que buscan una experiencia alejada de lo convencional, en la que pueden disfrutar de los trabajos de los fotógrafos más icónicos. El evento, agendado en mayo y retrasado a septiembre este año debido a la pandemia, regresa a la ciudad del 9 al 12 de septiembre. ME London se convierte así en una de las paradas adicionales satélite de Photo London 2021, que cuenta diferentes emplazamientos, y cuya principal sede es el Somerset House londinense.