Un buen serum de pestañas es imprescindible para hacerlas crecer de manera natural

Unas pestañas largas, espesas y rizadas hacen que tus ojos destaquen con o sin maquillaje, algo para lo que un buen serum de pestañas es imprescindible, una “herramienta” fundamental para hacerlas crecer de manera natural y evitar el gasto y compromiso de tiempo que dan otras otras alternativas. De la mano de Patricia Rúa, responsable de imagen de la firma sevillana Nezeni Cosmetics, repasamos cómo debemos usar un serum para pestañas, cuáles son sus beneficios y lo más importante, qué resultados obtenemos y cómo prolongar su efecto.

Antes de hablar de los serum para pestañas, habría que conocer bien como crecen estas, cómo nacen estos pequeños folículos pilosos que rodean nuestros ojos y que como otras partes de nuestro cuerpo, tienen un ciclo de vida determinado. Su crecimiento tiene tres fases: la anágena o fase de crecimiento, cuando las hebras crecen a toda su longitud y se benefician de todos los nutrientes que se le aportan (entre 4-6 semanas), la catágena o fase de transición, cuando el vello deja de crecer pero todavía no está listo para caerse (entre 2-3 semanas) y la telógena o fase de descanso, cuando el vello ya está listo para caer y volver a la etapa anágena de crecimiento (puede durar más de tres meses).

También hay que saber que no todas las pestañas están en la misma fase al mismo tiempo. Cada vello individual tiene su propio ciclo. De hecho, solo alrededor del 40% de las pestañas superiores se encuentran en la fase de crecimiento en un momento dado. Así que de media, el reemplazo de una sola pestaña es de cuatro a ocho meses. Los ciclos de crecimiento pueden variar de persona a persona, pero es habitual perder de una a cinco pestañas naturales todos los días. Suena mucho, pero considera que tienes 150-200 pelos solo en el párpado superior, realmente no es mucho. Cuidarlas en las etapas de crecimiento puede ayudar a fortalecerlas y engrosarlas, lo que a su vez, puede hacer que se vean más largas y gruesas en las fases de transición y descanso.

Cómo trabajan los serums de crecimiento de pestañas

Estos cosméticos son altamente beneficiosos tanto para la salud como para la apariencia de los folículos pilosos, ya que incluyen una mezcla de nutrientes que mejoran las pestañas, tales como vitaminas, ácidos grasos, péptidos o aminoácidos, que trabajan juntos para mejorar la condición, la fuerza y ​​el brillo de los vellos naturales, evitando que se partan o caigan antes de tiempo. Y así como la humedad es la clave para mantener la piel sana, la hidratación también es crucial para unas pestañas sanas. Sin humedad, las fibras estarán secas y tendrán más probabilidades de romperse.

Básicamente, los serums (sueros) ayudan a mostrar la mejor versión de tus pestañas, aumentando su integridad estructural contra agresores externos, maquillaje o productos cosméticos agresivos para limitar la cantidad de roturas. Si tus pestañas están dañadas o simplemente son naturalmente cortas o escasas, el serum mejorará su salud y apariencia. Esto eliminará la necesidad de ponerte extensiones, falsificaciones y también puede hacer que la máscara de rímel quede obsoleta si estás satisfecha con el grosor y el color de tus vellos naturales. Terminarás ahorrando dinero y luciendo un gran aspecto natural. Su uso continuado después de haber logrado los resultados que deseas, mantendrá la salud y la vitalidad de tus hebras para evitar que se deterioren o vuelvan a su estado anterior en el futuro. Muchos serums de pestañas se pueden utilizar también en las cejas para repoblar las calvas, e incluso en otras áreas del rostro dependiendo de los ingredientes.

¿Realmente funcionan los serums de pestañas?

Pues todo dependerá del producto en cuestión, ya que cada fórmula es diferente. Muchos de los llamados serums para el crecimiento de las pestañas incluyen ingredientes que acondicionan los pelitos, pero que en realidad no fomentan ni potencian el crecimiento natural. La mayoría de los productos contienen una combinación de vitaminas y aceites -como el de ricino- que ayudan a proteger las pestañas de la vida cotidiana, como la contaminación, el maquillaje, las temperaturas extremas o los cambios de humedad. Son estas vitaminas y aceites los que trabajan para fortalecer los folículos pilosos y mejorar la salud de cada pestaña.

“La clave del éxito de un serum de pestañas está en su eficacia y en que sea lo más natural posible para evitar efectos secundarios, ya que se trata de un área de la cara muy delicada por su cercanía al ojo. Para elegir el serum más adecuado, debemos tener en cuenta los ingredientes que componen la fórmula y su facilidad de aplicación, el tiempo que tarda en ofrecer resultados y por supuesto, su relación calidad-precio” – Patricia Rúa, responsable de imagen de Nezeni Cosmetics.

La firma cosmética sevillana Nezeni Cosmetics cuenta con un serum para pestañas y cejas con una fórmula natural, eficaz y libre de ingredientes dañinos, repleto de activos buenos para las hebras, hidratando, protegiendo y estimulando su crecimiento, además de evitar que se caigan antes de tiempo. Su serum incluye extracto de semillas de mijo, un activo natural que actúa directamente sobre el bulbo capilar haciendo que las células se reproduzcan más rápidamente, consiguiéndose un aumento de la longitud de las pestañas de un 21% hasta un 45% tras los dos meses de uso. Y el complejo Procapil, una mezcla de péptidos, biotina, un flavoniode, y ácido oleanólico que promueve la proliferación de keratinocitos y garantiza un anclaje óptimo del cabello. También contiene ácido hialurónico para mantenerlas correctamente hidratadas, y Pantenol -provitamina B5-, que refuerza la resistencia de los vellos. Su consistencia es muy ligera, pero al mismo tiempo no se derrama hacia los laterales durante la aplicación con ayuda del pincel fino. Su tamaño es de 5 ml, mayor que el del resto de opciones del mercado. Sin duda, notarás resultados positivos antes de terminar el tubo. En pocas semanas notarás como tus pelitos se van engrosando, y la rotura y la caída se frena. Esto hace que el ciclo de crecimiento se alargue y se aumente la extensión de los vellos.

Cómo utilizarlo

Antes de nada, utiliza un limpiador suave para eliminar la suciedad, el aceite y el maquillaje de la zona, y seca completamente la cara antes de aplicar el producto. Esto dejará la zona completamente limpia para que el suero penetre mejor. Si usas lentillas, quítatelas antes de aplicar el serum. Aplica una gota de líquido en la línea superior de las pestañas, tal como lo harías con un delineador de ojos líquido. Siempre a lo largo de la raíz de la línea, desde la esquina exterior hasta la zona interior, teniendo cuidado de no introducirlo en el ojo. Parpadea repetidamente para extender el líquido por toda la hebra. No es necesario que lo pongas en las pestañas inferiores, pues con el parpadeo se repartirá uniformemente. Espera 15 minutos antes de volver a ponerte las lentes de contacto. Y espera también 10 minutos antes de maquillarte el párpado para darle tiempo al serum a que se absorba completamente. Recuerda que con un poco de producto es más que suficiente. Aplicar más cantidad de la indicada no mejorará su condición antes, ni las hará crecer más rápido. Es compatible también con extensiones de pestañas.