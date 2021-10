Mago Yunke: Hangar 52 Revolution es la mayor producción de magia puesta en escena

Su nombre es Salvador Vicent, pero en todo el mundo se le conoce como el Mago Yunke, así que la primera pregunta suena lógica…

¿De dónde sale el nombre YUNKE?

Adopté como nombre artístico el que desde niño me pusieron mis amigos de Villa Vieja, cuando ya comenzaba con mi pasión por la Magia. Mi abuelo trabajaba con el hierro y pronto comenzaron a llamarme Yunke. Hoy en mi casa conservo como especial recuerdo ese gran yunque, y de ahí el amor y la pasión por la construcción con mis propias manos de cada una de mis grandes ilusiones.

¿Lo que haces es magia o ilusión? ¿Eres mago o ilusionista?

Mi especialidad son las grandes ilusiones creadas en torno a un arte escénico que hace vivir al espectador una experiencia sensorial, única y fascinante. Esto es precisamente HANGAR 52 Revolution, el gran espectáculo de magia con el que estoy toda esta temporada en Madrid, en el Pabellón 1 de IFEMA es la mayor producción de magia puesta en escena hasta ahora a nivel internacional, para lo que hemos transformado un espacio de 5.400 metros cuadrados en el mayor teatro de la ciudad.

Y es que HANGAR 52 Revolution llega a Madrid de la mano del Campeón del mundo de Magia y uno de los ilusionistas de mayor proyección internacional, desplegando toda su genialidad en el único espacio de la ciudad con capacidad de albergar la mayor producción de magia nunca vista en el mundo, el Pabellón 1 de IFEMA Madrid. HANGAR 52 Revolution supera los límites de lo imposible, en una extraordinaria propuesta que logra fundir de forma sorprendente los mejores números de Magia con increíbles efectos especiales y una producción técnica espectacular.

Se dicen trucos a los números de magia, parece que esa denominación los quita importancia…

Lo importante no es la terminología que se emplee sino la creatividad, la autenticidad y la técnica artística que se desarrolle en el escenario. La propia potencia y magnitud, así como el montaje del espectáculo es lo que define el término de numero de magia. En mi caso incluso acostumbro a llamarlos juegos, porque no deja de ser un juego visual y sensorial lo que estás ofreciendo al público, con la puesta en escena de grandes ilusiones con toda una gran ambientación de efectos especiales.

¿Cuál es el “truco” más importante que has hecho y el que más alegrías te ha dado?

Son muchos; prácticamente todos los que pongo en escena en HANGAR 52 Revolution, ya que todos han pasado por el proceso de invención, diseño y construcción en mi propio espacio creativo. Pero quizá el número inspirado en el Hombre de Vitruvio de Leonardo Davinci sea un referente porque fue con el que me alce con el título de Campeón del Mundo, en el Campeonato FISM celebrado en Corea. Es una gran ilusión que impacta mucho y supera los límites de lo imposible.

¿Cuánto tardas en preparar un número?

Es un proceso largo, desde que concibes el número hasta que lo creas y lo pones en marcha, y luego requiere de un largo tiempo de ensayos y de escenografía ya que acompaño siempre cada número de mi espectáculo con unos potentes efectos especiales y de iluminación, así como con potentes audiovisuales y un hilo temático conductor, una bonita historia, que hace de cada número todo un laborioso trabajo hasta llegar a escena e impactar al espectador.

Y llegamos a HANGAR 52 Revolution, el gran espectáculo de Magia creado por YUNKE, que estará en escena hasta el 9 de enero, en IFEMA Madrid, se ha revelado como uno de los grandes atractivos del turismo de espectáculos que está impulsando Madrid, ciudad que ocupa ya la tercera posición mundial en este segmento…

¿Qué es Hangar 52 Revolution y en qué se diferencia del espectáculo anterior Hangar 52?

Es una gran producción, sin duda la mayor que se haya puesto nunca en escena e España y a nivel internacional. Por ello como principal novedad hemos tenido que dar el salto al Pabellón 1 de IFEMA Madrid para convertirlo en un verdadero Hangar con la caja escénica más grande capaz de albergar un espectáculo de la envergadura de HANGAR 52. También se ha potenciado la apuesta técnica y los efectos especiales además de incorporar novedades que dejan al público impresionado.

¿Hasta qué punto es importante la tecnología en tus espectáculos?

Todo el espectáculo de HANGAR 52 Revolution lo integran grandes ilusiones cuya construcción es mecánica y artesanal, y todo el efecto es puesto en escena de forma artística por lo que con excepción de algún número, no incorpora ningún tipo de tecnología. No obstante, todos los efectos especiales de luz, fuego y sonido requieren de alta tecnología y se convierten también en un elemento clave de gran apuesta escénica que ofrece el espectáculo.

¿Qué te parece la magia de cerca?

También es un arte y lo practico como cualquier otro modelo de magia. De hecho, la magia de cerca es una categoría dentro del campeonato del mundo de magia y requiere de mucha habilidad.

Durante el verano de 2016 abre sus puertas en Peñíscola un nuevo espacio llamado Magic Museum by Yunke, un museo y cafe-teatro dedicado al mundo de la magia…

¿Por qué un museo dedicado a la magia y por qué en Peñíscola?

La magia ha sido mi pasión desde niño y la he vivido con absoluto fervor. Por ello tras casi tres décadas dedicado al arte de la magia, quería contar con un espacio donde compartir esa emoción con el público, a través de todas las piezas de colección que he ido conservando traídas de todas partes del mundo y, por supuesto, pertenecientes muchas de mi propio taller y otras muchas de grandes magos internacionales, como la selección que hemos preparado como Exposición de Magia en el hall de entrada de HANGAR 52 Revolution donde el público puede ver algunas piezas fantásticas como La mesa de la muerte de David Copperfield o un ascensor de Tim Clothier, entre otros. Y en Peñíscola, porque es mi tierra, Castellón, y el más bello enclave donde pueda recalar mi museo, en el casco antiguo del Castillo del Papa Luna.

¿Cuándo empiezas practicar la magia y cómo te das cuenta de que es tu vocación?

Desde muy pequeño me atrajo extraordinariamente el mundo de la magia, y me propuse dedicar mi vida a perseguir esa ilusión. Precisamente ha sido ese tesón el que me ha llevado a ir consiguiendo metas que me han ido enriqueciendo en mi profesión como mi salto internacional con una gira por más de treinta ciudades de China, y la conquista de dos campeonatos mundiales, entre otros pasos que todavía me han hecho enamorarme más de mi profesión, y eso sin duda creo que lo traslado con emoción al público en mi espectáculo.

Tus referencias o maestros

La verdad es que detrás de HANGAR 52 Revolution hay un hondo trabajo de investigación y creatividad para dar coherencia a cada una de las ilusiones que conforman el espectáculo. Hechos relevantes de la historia, personajes emblemáticos, o situaciones absolutamente futuristas e imaginarias, pueden ser la fuente de inspiración de lo que con el tiempo y muchas horas de trabajo y ensayo se convierte en grandes ilusiones y en perfectos números de magia. Y, maestros, todos los grandes de la magia, desde Houdini hasta David Copperfield, pasando Alexander Herrmann o Jasper Maskelyne, el mago de la guerra al que le dedico en HANGAR 52 un número de mentalismo.

El mago nace o se hace con la práctica

Yo estoy convencido de que el mago nace con unas capacidades especiales que va moldeando y perfeccionado a lo largo de su vida con la práctica. Pero, sin duda, hay algo de innato en los magos que hace que la pasión por una afición se convierta en el motor de tu vida.

¿Un mago aprende de otros magos o los copia?

Precisamente la originalidad y la autenticidad es lo que distingue la buena magia. Y ese ha sido siempre mi reto crear ilusiones nunca vistas para diseñar en torno a ellas todo un relato, una historia inmersa en un arte escénico que es lo que hace vivir a los espectadores una experiencia única e inmersiva.

Campeón de España y del mundo de magia, varios reconocimientos a nivel planetario… ¿qué próximos retos sobrevuelan tu cabeza?

El primero en el tiempo, y el que me tiene atrapado, es este gran proyecto de HANGAR 52 Revolution, que no dejo de mejorar y perfeccionar incluso antes de haber sido estrenado. No obstante, el Campeonato FISM del Mundo, que es el mayor evento internacional de la magia, será seguro otra vez mi gran objetivo en los próximos meses.

Y para acabar… Una respuesta mágica

Más que una respuesta, quisiera lanzar una invitación a ver HANGAR 52 Revolution, ahora que Madrid se ha convertido en uno de los grandes destinos mundiales de espectáculos, a todos cuantos lleguen deseosos de vivir un momento mágico, una experiencia realmente única, espectacular y fascinante. No hay nada más mágico que abrir las puertas de mi espectáculo cada día y ver emocionado y feliz a tu público.

Y abracadabra… esta entrevista, por arte de magia… se acabó…