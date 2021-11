Senderos en las Islas Baleares, para disfrutar del otoño al aire libre

El otoño trae consigo la posibilidad de descubrir y vivir nuevos planes al aire libre, que permitan conocer lugares desde otra perspectiva. Las Islas Baleares acogen increíbles senderos donde disfrutar del deporte y de la naturaleza acompañados de un clima suave y agradable para pasar tiempo en familia, en pareja o con uno mismo.

Mallorca, la mayor de las islas, alberga la Sierra de Tramontana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO desde el 2011 y Paraje Natural, es decir, espacio natural protegido por sus valores naturales y culturales, desde el 2007. Para poder conocer de primera mano su flora y fauna y sus valores patrimoniales, se pueden escoger distintas rutas que transcurren por fincas de uso público:

En la finca pública de Galatzó, propiedad del ayuntamiento de Calvià, se puede decidir entre cuatro itinerarios diferentes: Ses Siníes,S´Esclop, Ses Planes y Sa Vinya. Estas opciones no dejan indiferente a nadie por el valor paisajístico, arqueológico y etnográfico de la zona. Junto a la “possessió” (casa principal) de la finca, se puede observar como ya se han iniciado las obras de reforma del edificio Ses Porqueres de Galatzó, que tiene como objetivo convertirlo en un refugio de montaña y que se realizará con los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

También en la Serra de Tramuntana, en concreto en el municipio de Banyalbufar, se encuentra la finca pública de Planícia, propiedad del Govern de les Illes Balears, que cuenta con tres itinerarios distintos: Aljub dels Cristians, Casas de Planícia y la Font de s´Obi. Destaca por la flora y fauna que se puede encontrar en ella, así como por ser zona de nidificación de rapaces como el halcón peregrino y el águila calzada. Siguiendo con la labor de rehabilitación, también se ha aprobado un proyecto que se realizará con los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en la zona y que tiene como objetivo darle un uso de refugio a las cases de Ses Collidores.



En el municipio de Selva, los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) han servido para un proyecto de rehabilitación de las casas de Ses Figueroles, en la finca pública del mismo nombre propiedad del Govern de les Illes Balears, para un futuro refugio de montaña. Para conocer esta antigua finca rural de montaña y los valores naturales de su entorno aislado geográficamente, podemos visitar el itinerario que parte de la finca pública de Son Amer, en Lluc, que ha sido recuperado recientemente para mejorar el acceso a la finca y al futuro refugio.



Caminar por este sendero nos aportará tranquilidad y nos requerirá algo de esfuerzo físico al volver del refugio al aparcamiento de Son Amer porque es en ascenso, pero asequible para la mayoría de los públicos.



Con más de 700 km cuadrados, Menorca es la segunda isla más grande de Baleares. En ella se localiza una ruta circular de 185 kilómetros, El Camí de Cavalls, por la que se pueden descubrir grandes paisajes menorquines formados no solo por su historia y su cultura, sino también por su gastronomía. Este camino está formado por un total de 20 tramos que exploran las principales calas, acantilados, y hábitats que hacen de este lugar Reserva de la Biosfera.



Como resultado reciente de uso ha sufrido en los últimos años toda una serie de impactos morfológicos de tipo erosivo, es por lo que los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) ha desarrollado una serie de actuaciones llevadas a cabo a través de técnicas tradicionales para actuar en aquellas zonas que tienen una prioridad mayor. Entre ellas se encuentran los cortes de agua hechos de piedra para reconducir el agua superficial, la nivelación y redistribución de las tierras, el acordonamiento del camino mediante pilones de cuerda o el empedrado del suelo con piedra de la zona.

Además de esta ruta, Menorca contiene caminos interiores delimitados por paredes de piedra seca, que cruzan la isla de norte a sur y de este a oeste y que ofrecen vistas impresionantes a la par que imponentes, así como curiosidades culturales y geológicas. La ventaja de estas rutas es que no requieren preparación física pues se pueden adecuar al nivel deseado.

Si por algo es conocida Ibiza es por su ocio nocturno, pero esta isla tiene mucho más que ofrecer. La mejor manera de descubrirla y admirar sus bosques, valles, campos y costas es a través de los senderos. El municipio de Santa Eulària tiene multitud de caminos rurales y senderos de montaña por lo que realizar numerosos paseos para todas las edades, pues tiene distintos niveles de dificultad. Por montaña o por costa se pueden disfrutar de preciosos parajes casi todo el año, gracias al clima suave de la zona. Sant Joan es otra localidad que ofrece también varias opciones por las que practicar el senderismo y dejarse maravillar por la isla.

Para escapar de las prisas y el ajetreo de las ciudades Formentera es el destino ideal. En esta isla el tiempo toma otro ritmo y permite perderse en sus paisajes y localizaciones. Con un total de 32 rutas verdes y 130 km de sendero esta isla es perfecta para recorrerla a pie o en bicicleta ofreciendo la oportunidad privilegiada de acceder a zonas en las que el coche no tiene lugar. San Francesc, Cala Saona, o Punta de la Gavina son solo algunos ejemplos de los más de 100 kilómetros que esta isla alberga.

Un tipo de turismo en el que prima la tranquilidad y la sintonía con la naturaleza, en el que no hay lugar para el tiempo si no únicamente para dejarse deleitar con la flora, la fauna, la historia y la cultura que los kilómetros de senderos de estas islas ofrecen solo a aquellos privilegiados que se adentran en ellos.