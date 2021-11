Soria, destino micológico para este otoño

Soria se convierte durante noviembre y diciembre en el paraíso perfecto para la recolección de hongos, compra de setas y degustación de Menús y Tapas Micológicas.

Asohtur pone en marcha sus Jornadas Micológicas 2021 “De Tapas por Soria” con una web (www.detapasporsoria.com) para que el turista pueda tener toda la información micológica de la provincia (Menús, Sendas Seteras, Licencias de Recolección…) con un solo clic.

Soria es sinónimo de poetas, de naturaleza indómita, de pequeños pueblos deshabitados, de románico perfecto, de río Duero… y también de gastronomía y buen comer. Y de toda su paleta culinaria, es sinónimo de micología. Soria es el paraíso de las setas, de los hongos, de variedad micológica en todo su esplendor y durante todo el año. Un territorio que ha vivido y sigue viviendo de lo que la tierra le ha dado y, en este sustento, nunca ha faltado la exquisitez del mundo fungi.

En los prados, pastos, pinares y bosques de ribera de Soria pueden encontrarse hongos comestibles en cualquier época del año. Y, por eso, es uno de los Destinos Micológicos por excelencia y muy apreciado por turistas y gastrónomos. No en vano es uno de los grandes productores de setas y hongos de España. Incluso se han llegado a catalogar más de 150 variedades de hongos que salen de forma silvestre en sus campos, de los que alrededor de 50 son comestibles y se convierten en un manjar en cualquier mesa.

Son los meses de otoño, tras las lluvias, cuando sus bosques se tiñen de amarillo dorado y rojo fuego, los ideales para el amante de la micología. Es el momento perfecto para degustar el sabor a pinar de los Níscalos, la suavidad de textura de los Boletus (la reina de la micología), las exquisitas Amanitas Cesárea, los delicados Cantarelus o angulas de monte, y que en Soria se les conoce como rebozuelos, las finas Setas de Cardo, la curiosa Seta de Pie Azul o las delicias negras de las Trompetillas de la Muerte… Ahora es el mejor momento para saborear Soria con todos los sentidos y degustar esta riqueza en sus restaurantes.

Los hongos son uno de los productos más selectos de la gastronomía, y quién sabe si es por ese misterio que hay a su alrededor, o por ser producto indomable, esquivo y caprichoso pues tienden a crecer en recónditos rincones de los bosques y paraderas, o por su sabor, su textura o sus curiosas formas.

Este año, Soria engloba todas sus actividades de otoño en sus Jornadas Micológicas de Otoño “De Tapas por Soria” y que estarán vigentes hasta finales de noviembre y, si la temporada de setas se alarga, se espera poder ampliarla hasta pasado el puente de la Constitución.

Para que todos los turistas conozcan las actividades se ha puesto en marcha la nueva web, promovida por Asohtur (Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo) junto al Ayuntamiento de Soria y la Diputación provincial y con la colaboración de la Asociación Montes de Soria, Cesefor y Micocyl. En ella se puede conocer todo el calendario de actividades, menús micológicos, tapas, salidas para buscar, identificar y recoger setas e, incluso, poder acceder a la información y la forma para conseguir una licencia de recolector pare esta temporada.

Una jornada en los bosques de Soria, paseos por sus prados, el contacto con la naturaleza acompañados por un experto que ayuda a la identificación de las setas, a que se conozca cómo nacen y en qué lugares y que, además, nos habla de todo lo que rodea y los secretos del mundo fungi. En la web se proponen dos opciones. Por otro lado, también se puede solicitar una Licencia de Recolección para uso recreativo y poder ir hasta dos jornadas por libre a los bosques sorianos y recolectar hasta 5 kilos de setas por día. O la posibilidad de hacer las afamadas Sendas Seteras donde, de forma gratuita y acompañados por Guías profesionales de la naturaleza, nos acompañan a los bosques sorianos, nos hacen un taller de identificación de setas y de recolección.

La riqueza micológica de Soria va unida de una forma inseparable con la tradición gastronómica de esta provincia. Y no hay visita a Soria que no esté completa, en estos meses de otoño, si no se prueban sus delicias micológicas. Una treintena de restauradores y hosteleros de Soria se convierten en los mejores promotores del mundo setero, verdaderos artistas del arte culinario donde las setas y los hongos son los reyes. Y este año reinventan de una forma delicada, deliciosa, atrevida y sugerente el arte del buen comer micológico. Maridajes, trampantojos, platos dulces, nuevas propuestas para platos tradicionales o internacionales como un Carpaccio de torrezno con setas de cardo, Hongos a la plancha con vinagreta de pistachos, Coca de boletus, Pisto de níscalos y bacalao y de postre unas Semiesferas de chocolate blanco y rebozuelos confitados y helado de chocolate negro.

¿Y si no podemos venir a Soria? Pues Soria te lleva la seta a casa. Gracias a la lonja y a distintos marketplaces como www.compraensoria.es (el Amazon Soriano que aglutina de forma gratuita a las tiendas sorianas) en menos de 48 horas podemos tener estas delicias micológicas en cualquier cocina de la Península. Una forma de disfrutar en casa de los sabores y texturas de este alimento que es apreciado por grandes chefs por su gran versatilidad.

Y no nos olvidamos que Soria es micología durante todo el año. De aquí que sea el paraíso y el destino micológico único. Tras las setas de otoño llegarán las nieves y, con ellas, el diamante de la gastronomía, la elegante y aromática Trufa Negra de invierno (Tuber Melanosporum), el diamante de la cocina. Pero Soria no se queda en estos meses para hablar de setas, con las lluvias de marzo y los primeros soles de primavera llegan los Marzuelos, las Colmenillas y los Perretxicos y, en verano, la provincia de Soria es el territorio perfecto para los Rebozuelos y para la Tuber aestivum o trufa de verano… Como puede verse durante todo el año Soria es territorio fungi.