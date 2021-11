Anastasia Samoylova con Image Cities, ganadora del premio KBr Photo Award

lunes 08 de noviembre de 2021 , 16:16h

El galardón tiene una dotación económica de 25.000 euros

El jurado de la 1ª convocatoria del premio KBr Photo Award de Fundación MAPFRE ha acordado por unanimidad conceder el galardón a Anastasia Samoylova y su proyecto ‘Image Cities’ por la calidad y originalidad de la propuesta.

El trabajo, llevado a cabo en múltiples localizaciones, estudia la integración de la fotografía y la imagen en el entorno urbano, un fenómeno cada vez más presente en la actualidad. El proyecto, que comenzó en Moscú y Nueva York en 2021, se completará en otras ciudades europeas gracias a este premio.

Además de la dotación económica, el reconocimiento contempla la producción y organización de una exposición en el centro KBr Fundación MAPFRE en febrero de 2023, que mostrará el resultado del proyecto galardonado y la edición un catálogo.

ANASTASIA SAMOYLOVA (Moscú, 1984) es una artista ruso-estadounidense que vive y trabaja en Miami, Estados Unidos. Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Bradley y en Diseño ambiental por la Universidad Estatal de Humanidades de Rusia.

En 2019, la editorial Steidl publicó su proyecto FloodZone, con gran repercusión en la prensa internacional, incluyendo Artforum, The New Yorker, The Washington Post, Frankfurter Allgemeine, entre otros.

Sus trabajos han podido verse en la Kunst Haus Wien (Austria), la Kunsthalle Mannheim (Alemania) y el Museo de Arte Multimedia de Moscú (Rusia) y se encuentran en las colecciones del Perez Art Museum Miami, el Museum of Contemporary Photography Chicago y el Wilhelm-Hack Museum, entre otros.

IMAGE CITIES

El proyecto Image Cities, llevado a cabo en varias ubicaciones, constituye un estudio visual de la integración cada vez más estrecha entre la imagen fotográfica y el entorno urbano.

En la época actual de economías neoliberales, mercados financieros interconectados e imágenes relacionadas, los centros internacionales económicos y culturales se están volviendo cada vez más parecidos y similares. Sin embargo, estas ciudades a su vez intentan promover su individualidad, a menudo dando un nuevo significado a su historia específica.

Moscú se promociona a sí misma como un actor global en la economía mundial, pero se publicita mediante una iconografía manipulada de su pasado. Nueva York, una ciudad profundamente incómoda consigo misma, mira hacia su pasado triunfal y su futuro imaginado mientras ignora sus problemas actuales. Londres, una potencia imperial que se desvanece, moviliza su patrimonio como si de un valor cultural contemporáneo se tratase.

Mientras tanto, todas estas ciudades se encaminan hacia un paisaje urbano genérico de arquitectura anónima hecha de acero y vidrio en el que las viviendas, las oficinas y las tiendas parecen iguales. Image Cities analiza de cerca el papel que juega la fotografía en la creación de esta brecha ideológica entre una identidad urbana de la que se presume y la realidad de vivir en ellas.