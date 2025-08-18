Andalucía recibe casi 500 solicitudes para ayudas al patrimonio cultural

lunes 18 de agosto de 2025 , 11:19h

Granada y Jaén son las provincias que registran mayor número de solicitudes para acceder a las ayudas que promoverán la sostenibilidad turística en la convocatoria que alcanza los diez millones de euros.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, ha recibido casi un total de 500 solicitudes para optar a las subvenciones, en concurrencia competitiva, dirigidas a proveer la sostenibilidad del turismo a través de la puesta en valor del patrimonio turístico-cultural de Andalucía (PATCUL) por un valor de 10 millones de euros.

La primera, con siete millones de euros, está dirigida a actuaciones de los municipios del interior de Andalucía para la puesta en valor del patrimonio turístico-cultural de Andalucía. La segunda línea recoge actuaciones de las asociaciones, fundaciones y entidades religiosas, con un valor de tres millones de euros y quedan sometidas al régimen de ayudas de minimis.

Por provincias, para la primera línea se han recibido 44 solicitudes en Almería, 22 en Cádiz, 45 en Córdoba, 72 en Granada, 49 en Huelva, 73 en Jaén, 39 en Málaga y 58 en Sevilla. Hacen un total de 402 solicitudes para la primera de las líneas.

Respecto a la segunda destinada a entidades, se han recibido dos en Almería, siete en Cádiz, 17 en Córdoba, 13 en Granada, seis en Huelva, cuatro en Jaén, cuatro en Málaga y 17 en Sevilla, sumando un total de 70. El porcentaje máximo de la subvención será de hasta el 100% del proyecto subvencionable, siempre que no supere la cuantía máxima de la subvención, que se estima en 100.000 euros.

Dichas subvenciones tienen por objeto fomentar la creación de productos turísticos, principalmente de índole cultural o patrimonial, así como la puesta en valor de los recursos turísticos culturales existentes en Andalucía, dirigido todo ello a que los visitantes mejoren el conocimiento sobre la cultura andaluza. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes.

En cuanto a los requisitos, podrán solicitar estas subvenciones los municipios del interior de Andalucía que tengan una población de derecho inferior a los cien mil habitantes. Además, las aquellas asociaciones, fundaciones y entidades religiosas que soliciten estas ayudas deberán estar ubicadas en la comunidad autonómica y que el acceso esté sometido a un régimen de visitas turísticas, entre otros requisitos.

Por su parte, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha valorado la acogida de la convocatoria que demuestra el compromiso del ecosistema turístico por la actividad turística de forma sostenible y comprometida con el visitante y el residente.

“Desde el Gobierno andaluz, afianzamos nuestra apuesta por la conservación del patrimonio que nos consolida como un destino único”, ha insistido el consejero destacando el modelo turístico que respeta la identidad de cada territorio y mejora la calidad de vida de sus habitantes generando oportunidades de futuro para todos a través de la sostenibilidad.