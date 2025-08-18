Pasar la noche en la campiña holandesa

lunes 18 de agosto de 2025 , 11:29h

Los Países Bajos pueden ser famosos por sus ciudades dinámicas, pero su paisaje idílico es igualmente cautivador.

Desde las serenas praderas de Frisia hasta los tesoros costeros de Zelanda, descubra el auténtico encanto y el patrimonio que hacen que la campiña holandesa sea tan especial.

Pasar la noche en una granja

Respira hondo y relájate en la idílica campiña holandesa. Las estancias en granjas son una oportunidad para conectarse con la naturaleza, saborear los productos regionales y experimentar la simplicidad de la vida en el campo. Varias granjas tienen instalaciones para acampar o habitaciones para huéspedes. La granja centenaria Erfgoed Bossem en Twente ofrece a los huéspedes un refugio tranquilo. Puede disfrutar de la comodidad de una habitación boutique en una casa de campo, alojarse en una espaciosa tienda glamping o dormir bajo las estrellas en una pequeña casa 'Star Cube'. La sala de degustación sirve comida lenta elaborada con productos regionales.

Los granjeros Tom y Daisy dirigen la granja orgánica Hoeve de Betuwe en Dreumel, donde puedes pasar tiempo con alpacas, guiar a las vacas desde el prado o ayudar a alimentar a los animales. Después de un día completo al aire libre del campo, dormirá profundamente en una de las espaciosas casas de campaña. Den Branderhorst en Hengelo es una granja lechera a pequeña escala dirigida por Eddy y Anne-Marie. Hay muchas actividades agrícolas para mantener ocupados a los niños y ayudar a los adultos a relajarse. Alójese en una de las espaciosas tiendas de campaña de lujo o en las cabañas rústicas de vacaciones.