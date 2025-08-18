Madrid presenta su modelo de turismo sostenible en Virtuoso Travel Week de Las Vegas

lunes 18 de agosto de 2025 , 11:21h

Madrid vuelve a estar presente en Virtuoso Travel Week, el encuentro anual más importante de la red global de agencias de viaje de alto impacto que se celebra hasta el 15 de agosto en Las Vegas (EE.UU.).

El Ayuntamiento de Madrid está promoviendo la oferta turística de la capital en esta cita que reúne a más de 6.000 agentes y proveedores de servicios de turismo premium de todo el mundo para continuar reforzando su proyección internacional como destino de alto impacto. Una participación enmarcada dentro de 'Madrid Turismo by IFEMA', el proyecto conjunto del Consistorio, la Comunidad de Madrid e IFEMA.

El Área Delegada de Turismo continúa así con su estrategia de promoción en este segmento para atraer a este perfil de viajero, en línea con su apuesta por un modelo turístico de calidad, equilibrado y que persigue un impacto positivo para la ciudad.

Madrid ha tenido la oportunidad de destacar los valores sostenibles del turismo madrileño a través de medio centenar de presentaciones breves a los casi 500 profesionales especializados que forman parte del grupo Virtuoso. Además, la capital protagonizó ayer el evento ‘Under One Sky’ (Bajo un mismo cielo), una presentación del destino Madrid dirigida a todos los integrantes de esta comunidad de sostenibilidad, en la que resaltó el compromiso de la ciudad con el turismo sostenible y responsable en sus tres vertientes: económica, social y medioambiental. Durante la sesión, que ha supuesto una oportunidad única para mostrar las novedades de la capital y seguir posicionándola como referente global del turismo de alto impacto, se anunció el desarrollo de un proyecto conjunto entre Madrid y Virtuoso para el desarrollo de un estudio de sostenibilidad.

Workshops, sesiones de formación y conferencias

La delegación madrileña está desarrollando también una completa agenda profesional que incluye cuatro jornadas de workshops con más de 100 reuniones preestablecidas con agencias Virtuoso, además de sesiones de formación, desarrollo profesional y conferencias.

El destino Madrid ha contado, por primera vez, con una zona reservada en Virtuoso Travel Week, un punto de encuentro en el que se atiende a los miembros del consorcio, se ofrece información personalizada sobre la capital y se generan nuevas oportunidades de colaboración. Desde este espacio se está dando a conocer ‘Madrid Unique Destination’, el Club de Producto de Alto Impacto creado por el Ayuntamiento que agrupa los principales activos madrileños de este segmento para promover la creación de nuevos productos turísticos especializados que eleven la experiencia del visitante en la ciudad.