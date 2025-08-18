El resort Royal Palm Beachcomber Luxury celebra su 40 aniversario

El icónico Royal Palm Beachcomber Luxury, joya del grupo Beachcomber Hotels & Resorts y pionero en redefinir el lujo mauriciano, cumple cuatro décadas de historia, hospitalidad y distinción. Desde su apertura en diciembre de 1985, este hotel —el primero del país en ingresar a The Leading Hotels of the World— se ha convertido en un símbolo mundial de elegancia y calidez isleña, conquistando a generaciones de viajeros, con más del 60% de huéspedes repetidores.
En 2025, el resort continúa cosechando reconocimientos internacionales, manteniendo por segundo año consecutivo la codiciada calificación Five-Star de Forbes Travel Guide.
Para conmemorar este hito, el Royal Palm desplegará entre octubre y diciembre un programa de celebraciones sin precedentes.
Un calendario para vivir el lujo
Del 13 al 19 de octubre, el hotel será escenario de experiencias exclusivas:
- Desfile de moda al atardecer de Sloane Mauritius.
- La velada gastronómica frente al mar “Royal Grill”.
- Una cena de 10 manos firmada por chefs de renombre, incluyendo figuras Michelin como Richard Ekkebus, Michel de Matteis y L’Étang, junto a William Girard y Stéphane Baptiste.
- Cierre de la semana con una “Mauritian Night” de música séga y tradición local.
El 7 de diciembre, la celebración culminará con una Gala Benéfica bajo las estrellas: cena gourmet, subasta de arte y la colocación de una cápsula del tiempo a abrirse en el 50 º aniversario. Los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Espoir Développement Beachcomber (FED).
Bienestar, arte y compromiso social
El hotel celebra también su alianza de 40 años con Valmont Spa, con masterclasses exclusivas en octubre y nuevos tratamientos faciales de edición limitada en noviembre.
En el plano cultural, a principios de 2025 inauguró una galería de arte en colaboración con Adamah Fine Arts, reuniendo a 13 artistas locales e internacionales. En lo deportivo, incorporó una pista de pádel y sigue impulsando el programa “Beautiful Local Hands”, que apoya a artesanos mauricianos con la venta directa de sus creaciones en las boutiques del hotel.