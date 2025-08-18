El resort Royal Palm Beachcomber Luxury celebra su 40 aniversario

lunes 18 de agosto de 2025 , 11:23h

El icónico Royal Palm Beachcomber Luxury, joya del grupo Beachcomber Hotels & Resorts y pionero en redefinir el lujo mauriciano, cumple cuatro décadas de historia, hospitalidad y distinción. Desde su apertura en diciembre de 1985, este hotel —el primero del país en ingresar a The Leading Hotels of the World— se ha convertido en un símbolo mundial de elegancia y calidez isleña, conquistando a generaciones de viajeros, con más del 60% de huéspedes repetidores.

En 2025, el resort continúa cosechando reconocimientos internacionales, manteniendo por segundo año consecutivo la codiciada calificación Five-Star de Forbes Travel Guide.

Para conmemorar este hito, el Royal Palm desplegará entre octubre y diciembre un programa de celebraciones sin precedentes.

Un calendario para vivir el lujo

Del 13 al 19 de octubre, el hotel será escenario de experiencias exclusivas:

Desfile de moda al atardecer de Sloane Mauritius.

La velada gastronómica frente al mar “Royal Grill”.

Una cena de 10 manos firmada por chefs de renombre, incluyendo figuras Michelin como Richard Ekkebus, Michel de Matteis y L’Étang, junto a William Girard y Stéphane Baptiste.

Cierre de la semana con una “Mauritian Night” de música séga y tradición local.

El 7 de diciembre, la celebración culminará con una Gala Benéfica bajo las estrellas: cena gourmet, subasta de arte y la colocación de una cápsula del tiempo a abrirse en el 50 º aniversario. Los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Espoir Développement Beachcomber (FED).

Bienestar, arte y compromiso social

El hotel celebra también su alianza de 40 años con Valmont Spa, con masterclasses exclusivas en octubre y nuevos tratamientos faciales de edición limitada en noviembre.

En el plano cultural, a principios de 2025 inauguró una galería de arte en colaboración con Adamah Fine Arts, reuniendo a 13 artistas locales e internacionales. En lo deportivo, incorporó una pista de pádel y sigue impulsando el programa “Beautiful Local Hands”, que apoya a artesanos mauricianos con la venta directa de sus creaciones en las boutiques del hotel.