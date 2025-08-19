Consejos de reserva para unas vacaciones sostenibles en Países Bajos

martes 19 de agosto de 2025 , 09:35h

Los viajes sostenibles se han convertido en una prioridad para los viajeros, y muchas empresas hoteleras están siguiendo su ejemplo. Pero la demanda sigue siendo altísima, por lo que cuando planifique sus vacaciones, es una buena idea reservar su alojamiento con mucha anticipación.

Esto es especialmente importante cuando su sueño es alojarse en una de las opciones más inusuales que ofrecen los Países Bajos, como una casa en el árbol o una yurta: los espacios en estos suelen ser muy limitados. Y eso es algo bueno, de verdad: estos lugares tienen un enfoque personal y discreto. Un albergue ecológico no es un bloque de hoteles de varios pisos.

Además de planificar tus vacaciones a tiempo, es una buena idea comprobar las fechas de las vacaciones escolares y los días festivos en los Países Bajos y los países vecinos; si puedes, reserva fuera de estas fechas, ya que es probable que haya más disponibilidad en ese momento.

Además de elegir un alojamiento sostenible, hay muchos más pasos que puedes seguir para minimizar tu huella. En los Países Bajos, los días de imprimir sus boletos y confirmaciones de reserva han terminado. Guárdalos en la aplicación del proveedor y guarda las versiones en PDF en tu teléfono o haz capturas de pantalla para poder acceder a tus documentos sin conexión. (Encuentre más consejos de embalaje sostenible aquí).

Y, por supuesto, trate de hacer que el viaje en sí sea lo más bajo en carbono posible. La red ferroviaria en toda Europa está muy bien desarrollada, con estaciones y trenes cómodos. Encuentre mucha información sobre viajes en tren en este sitio web, desde rutas hasta información sobre precios y estaciones. Desde Londres, puedes llegar a Ámsterdam en un viaje directo en tren que solo toma unas pocas horas. Y dentro de los Países Bajos, los trenes también son la mejor manera de moverse. ¡A menos que puedas llegar en bicicleta, por supuesto!