Yanaida Prado se pone al frente del Cocktail Bar Gebre de InterContinental Barcelona

lunes 29 de noviembre de 2021 , 10:40h

InterContinental Barcelona, el nuevo hotel de cinco estrellas que abrió sus puertas el pasado mes de octubre, ha anunciado el fichaje de Yanaida Prado, una de las figuras clave de la coctelería nacional, que se incorpora al hotel como Head Bartender para su Cocktail Bar Gebre. Con un espíritu joven y luchador, Prado, que cuenta con 20 años de experiencia en el mundo de la hostelería, se ha convertido no solo en una de las figuras clave de la coctelería nacional, sino también en un referente de la noche barcelonesa, tras su paso por locales icónicos como Milano o Dry Martini.

La reputada coctelera, que destaca por ser una profesional comprometida, autoexigente y empática, que busca la excelencia y la perfección, ha participado, además, en números concursos de coctelería como el Diageo World Class o el Perfectionists by Tequila Patrón, que ganó en 2016. También fue la representante española del concurso mundial Margarita of the Year 2018 by Tequila Patrón, y ha sido la finalista española en Art of Italicus Global Cocktail Competition en 2020.

En un acto celebrado ayer en el hotel la nueva Head Bartender presentó la carta de Gebre marcada por el respeto por el tiempo, la tradición y la proximidad, valores muy ligados al nuevo InterContinental Barcelona. Con una cuidada selección de destilados, la utilización del cobre y de materias primas de proximidad, así como técnicas y procesos artesanales de añejamiento, la oferta de Gebre está formada por una extensa carta de cócteles entre los que destacan los clásicos de la coctelería y una selección de cócteles artesanales de autor pensados para transmitir una experiencia sensorial muy concreta conectada con la tierra que nos rodea.

Entre algunas de las creaciones que podrán saborear los comensales encontramos Tempo, el cóctel estrella de Gebre elaborado con gin envejecido en barrica de cognac y vino de jerez reposado en tinaja de barro con oliva arbequina; Vicus, un homenaje al Brandy español elaborado en el Penedés, madurado en barrica y filtrado en carbón para ofrecer una innovadora versión cristalina; Hereditas, un cóctel homenaje al Sr. Facundo Bacardí, exitoso empresario catalán nacido en Sitges; o Terra, un cóctel étnico con ingredientes mesoamericanos y exóticos. Además, la carta incluye también, según disponibilidad, dos cócteles añejados en barrica de roble elaborados con Whisky Haran 18 y DYC 15 años Whisky.

Enrique Escofet, Director General de InterContinental Barcelona, ha destacado: “Es un placer para nosotros poder contar con una bartender de este calibre tras la barra del Cocktail Bar Gebre. Estamos convencidos de que con Yanaida, y gracias a su creatividad, reconocimiento e ingenio, seremos capaces de situar la coctelería del hotel en muy buena posición y de ofrecer, tanto a nuestros huéspedes como al público que venga de fuera, una experiencia única donde degustar creaciones realmente impresionantes y dejarse llevar por el respeto por el tiempo y la tierra.

Por su lado, Prado ha subrayado que: “afronto este nuevo reto profesional con muchísimas ganas e ilusión. Siempre es muy enriquecedor empezar un proyecto nuevo y más, en este caso, en un hotel tan espectacular como es el InterContinental Barcelona y en un espacio tan inspirador como Gebre. La coctelería es un mundo en el cual puedo desarrollar toda mi creatividad y es eso es una de las cosas que más me gusta de mi trabajo. Gracias a Gebre he podido dar rienda suelta a mi imaginación y crear esta maravillosa carta, juntamente con Roger Rueda y George Restrepo, para compartir con clientes, amigos y compañeros la esencia de un buen cóctel.