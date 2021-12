Redescubrir el segmento cultural y gastronómico de las Islas Baleares

jueves 02 de diciembre de 2021 , 10:27h

Newblue, el operador de viajes especializado en Caribe e Islas del grupo World2Meet, junto la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB), ha organizado un press trip de prensa especializada para redescubrir Islas Baleares en sus segmentos gastronómico y cultural.

Este viaje se incluye dentro de un plan de acción más amplio que contempla campaña de publicidad en diversos medios y redes sociales, difusión de material promocional específico y la distribución de newsletter a 8.000 agencias de viaje de España.

El objetivo de esta iniciativa es difundir la riqueza del patrimonio existente en las islas, recuperar el flujo turístico y promocionar el destino 365 días al año, además de posicionar Baleares como destino turístico seguro y sostenible.

El grupo de periodistas disfrutó de cinco días en Mallorca y Menorca donde disfrutaron de la gran oferta cultural y gastronómica que poseen las islas.

El viaje se inició con un paseo en velero en Puerto Portals, el complejo náutico y de ocio con más prestigio del Mediterráneo, situado en plena bahía de Palma de Mallorca.

Esta marina dispone de 650 amarres de 8 a 60 metros de eslora y una exclusiva zona comercial con una amplia variedad en oferta complementaria de calidad. Un puerto lleno de vida los 365 días del año gracias a su variedad en la programación de eventos náuticos o el reconocido Christmas Market, un mercado navideño, con más de cuarenta casetas de madera, que encenderá sus luces el 16 de diciembre y en el que el visitante se sentirá inmerso en el ambiente centroeuropeo. Además, cuenta con una rica y variada oferta gastronómica. El restaurante Flanigan es uno de los más emblemáticos del puerto. Sus fogones están especializados en dar la mejor y más elaborada cocina española a cualquier hora del día

Otra de las visitas obligadas de la isla es el parque natural de Las Salinas d'Es Trenc y proceso Flor de Sal. Las Salinas d’Es Trenc ocupan una tercera parte del humedal en el centro del Parque Natural, aproximadamente 160 hectáreas. Desde 2003 se cosecha la Flor de Sal d’Es Trenc, la más preciada de las sales, recolectada en Parque Natural, muy cerca de la paradisíaca playa de Es Trenc.

Y para completar la agenda, Newblue también organizó visitas la Fábrica Teixits Vicens, Valldemossa y La Cartoixa, al centro de Palma y su catedral, y una cata de vinos en Can Axartell.

Además, en el área gastronómica, los invitados pudieron degustar el saber hacer, no solo de Flanigan, sino también de Can Mario, Raw & Grill – The Brasserie (en el Hotel Cort), Cantina Panzà (Hotel Sant Jaume) y Katagi Blau (ubicado en la azotea del hotel Iberostar Llaut Palma).

En Menorca, los periodistas visitaron las bodegas de BINITORD, el centro histórico de Ciudadela, el Castillo San Nicolas, la Naveta d’es Tudons (monumento megalítico mejor conservado en su género), la ciudad de Mahón y el Teatro Principal de Mahón.

Turismo sostenible

Las Islas Baleares han puesto en marcha diferentes iniciativas encaminadas a lograr un destino turístico más sostenible, basado en potenciar la temporada de invierno y equilibrar la temporada estival, con la apuesta por productos turísticos desestacionalizadores e iniciativas sostenibles.

Siguiendo este criterio, durante la estancia en Mallorca, el grupo se desplazó en la isla en coches eléctricos de Sixt rent a car.

Además, grupo Iberostar no solo ofreció al grupo sus servicios hoteleros, sino que presentó su modelo de negocio turístico responsable. Este compromiso con el cuidado del entorno se traduce en una Agenda 2030 propia que recoge tres líneas de actuación (avanzar hacia una economía circular, promover un consumo responsable de pescado y mejorar la salud costera)