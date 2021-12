Ara Malikian presentará su nuevo disco ARA y gira mundial

jueves 09 de diciembre de 2021 , 11:01h

El jueves 9 de diciembre se desvelarán las fechas del tour y se darán a conocer los detalles del álbum que lleva por título “ARA”.

Cuando vi a mi hijo caminar por primera vez después de meses de caídas, de intentos fallidos, de golpes y vuelta a probar, entendí que un día todos fuimos esa fuerza que el tiempo hace que olvidemos…

Esta disco es el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre.

Este disco está lleno de dinosaurios, calamares robóticos, máquinas del tiempo, pianos voladores y mimos bilingües, este disco es eso que yo había olvidado y que es tan poderoso; la Magia de encontrar cada día y cada senda fascinates, traigan lo que traigan. (ARA MALIKIAN)

El Carnegie Hall de Nueva York será escenario donde el músico hará la presentación de su nuevo disco y anunciará gira mundial.

La gira mundial que acompañará este lanzamiento llevará el título de "THE ARA MALIKIAN WORLD TOUR".

El violinista más internacional pisará los mayores escenarios del mundo resarciendo de esta manera su necesidad de llevar la música en directo a todos los lugares, algo que aún no había sido posible por las restricciones sanitarias.

Fechas de la gira confirmadas hasta el momento

DICIEMBRE

09 / ESTRENO DEL NUEVO DISCO / THE CARNEGIE HALL (Nueva York)

18 / SALAMANCA (España) / 9:00 pm MULTIUSOS SÁNCHEZ PARAÍSO

19 / VALLADOLID (España) / 9:00 pm POLIDEPORTIVO PISUERGA

27 / SEVILLA (España) / 8:00 pm TEATRO DE LA MAESTRANZA

28 / MADRID (España) / 9:00 pm TEATRO REAL

29 / BURGOS (España) / 9:00 pm FÓRUM EVOLUCIÓN,

ENERO

28 / PALMA DE MALLORCA (España) / 9:00 pm TRUI TEATRE

29 / PALMA DE MALLORCA (España) / 8:00 pm TRUI TEATRE

MARZO

17 / NEW YORK (USA) / 8:00 pm THE CARNEGIE HALL,

18 / MIAMI (USA) / 8:30 pm THE FILLMORE MIAMI BEACH