Meliá Hotels International presentará en FITUR 2022 sus nuevos hoteles

martes 04 de enero de 2022 , 08:30h

Meliá Hotels International presentará sus nuevos hoteles en FITUR, la Feria Internacional de Turismo, que se celebrará del 19 al 23 de enero de 2022 en IFEMA MADRID.

Los visitantes de su stand en la Feria podrán conocer el ME Barcelona, ME Dubai (Emiratos Árabes), Meliá Franckfurt City (Alemania), Meliá Phuket Mai Kao (Tailandia) INNSiDE Amsterdam, INNSiDE Luxemburgo, INNSiDE Liverpool (Reino Unido) y Sol Oasis Marrakech (Marruecos), entre muchos otros.

La cadena hotelera también dará a conocer las últimas renovaciones, como el Hotel Colón Gran Meliá de Sevilla o el ME Cabo (México); y las aperturas más esperadas para 2022, como Paradisus Playa Mujeres (México), ME Doha (Qatar) o Gran Meliá Nha Trang (Vietnam). Y, por otro lado, presentará su nueva marca de lujo Meliá Collection, así como interesantes proyectos de expansión para su marca Paradisus by Meliá.

Cada año, una de las marcas de Meliá Hotels International se convierte en protagonista de su stand de FITUR, y este año será la marca Meliá Hotels & Resorts. “Por tanto, nuestro stand recogerá la esencia de esta marca en el diseño y decoración de los espacios, aunque también tendremos un rincón especial dedicado a nuestra marca Paradisus by Meliá, ya que este año viene cargado de novedades que revelaremos en la Feria”, indican desde la compañía.

Además, “volvemos a apostar por los formatos híbridos para conectar con una audiencia más amplia, y por ello hemos planificado toda una serie de eventos que se sucederán en vivo en nuestro stand y que serán retransmitidos en streaming en nuestras redes sociales”.

En concreto, “el miércoles (19 de enero) celebraremos la rueda de prensa con nuestro CEO, Gabriel Escarrer, a las 12.30h; y por la tarde tendremos con nosotros en el stand a la escritora Isabel Durán, autora del libro biográfico del presidente de Meliá, Gabriel Escarrer Juliá, que acaba de publicarse. Todo ello será también retransmitido en directo en redes sociales”.