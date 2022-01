Diego Ramos, músico: La emoción es el olfato que me guía

Diego Ramos, músico, compositor, guitarrista y productor…

Con este artista hemos podido mantener una estimulante charla sobre la música, su música, los músicos y las emociones…

Pero vamos a empezar situándonos…

Músicos somos todos, desde el momento en que nuestro corazón y respiración tienen un ritmo determinado

Diego Ramos ¿cómo contarías en pocas líneas tu biografía?

Soy Diego Ramos, nací en la Patagonia Argentina (Neuquén) y desde niño fuí fuertemente influenciado por los paisajes de este lugar y también por la música que sonaba en mi casa (Piazzolla, Pink Floyd, Yes, Mercedes Sosa, etc.…) Desde joven decidí seguir mi vocación con la música y en ese camino estoy. Soy un tipo apasionado que consagra su vida a la música.

¿El músico nace o se hace?

Tal vez algunas personas nos dedicamos a esta actividad como si de un oficio se tratase, y esto se convierte en nuestro día a día, pero en esencia creo que todos somos músicos.

¿Cómo te das cuenta de que lo tuyo es la música?

La inseguridad referente a eso comenzó a disiparse en cuanto dejé de imaginarme que era compositor y me puse a componer. Yo no tuve que debatirme entre varias opciones, siempre sentí con mucha fuerza el llamado de la música. Más bien lo que tuve que hacer es animarme a seguir eso que siempre he sentido.

¿Existía en tu familia o en tu entorno afición musical o profesionales de la música?

¡Muchísima afición! Mi padre es melómano y aficionado a la guitarra, y a mi madre le encanta la radio a todas horas. Desde luego fue un gran tesoro aprender el hábito de escuchar música de calidad desde niño. Hoy sigo igual, todo lo quiero conocer y escuchar, y me enorgullezco más de la cantidad y variedad de música que escucho que de la música que hago. Escuchar música es vital para mí.

¿Te apoyo tu familia en la decisión de dejar los estudios y dedicarte a la música?

Lo vi pronto y muy claro mi camino, y fue duro romper las proyecciones que tenía el entorno familiar sobre mi propia vida. Entendamos esto, nadie más que nosotros mismos sabe cuál es nuestro camino, o sea que jamás hay que dejar que alguien tome decisiones sobre el rumbo que debe seguir nuestra vida. Una vez entendido esto, ¡UNO YA ESTÁ EN SU CAMINO! Sea cual sea.

Afincado en España, después de haber vivido en Buenos Aires y haber viajado por toda Europa …

¿Por qué te vienes a Europa y por qué te quedas en España?

Tenía 22 años y necesidad de ver el mundo y ¡eso fue lo que hice! Me siento bien en España, y puedo decir que en todos los lugares que he vivido me he sentido como en mi propia casa. No tengo apego a ninguna patria. Donde pueda agarrar mi guitarra y sentarme a componer, ese lugar se convierte en mi casa.

Musicalmente hablando cómo te defines

No me defino ni veo la necesidad de hacerlo. Toco lo que siento y siento lo que toco, a eso se reduce todo.

¿La música necesita palabras que la acompañen?

No creo que necesite palabras, pero puede incluirlas. Hay palabras e ideas que están llenas de honestidad y valentía, y eso para mí es totalmente compatible con la música. Personalmente me gusta incluir la voz humana en mis canciones, ya sea hablando o cantando sin palabras. Es un color más en la paleta de sonidos y siempre suma algo bueno.

Con 3 discos a sus espaldas (“Aire” 2013), “Ikiru” 2016, “3 Force” 2018”) ahora edita bajo el sello Rocket Music su cuarto disco, “Insight” que está a la venta desde mediados de diciembre.

Insight es tu nuevo trabajo ¿Qué tiene de diferente con los anteriores?

En primer lugar la selección de los temas, la naturalidad en la interpretación y la producción, y la interacción fluida entre los grandes músicos que han participado. También creo que mientras más compongo, más aprendo a darme cuenta de que es lo que funciona y lo que no. Esta es la primera vez que puedo escuchar un disco mío y disfrutarlo entero sin la autocrítica constante. Me hace feliz este álbum.

Insight son ocho temas ¿tienen algún hilo conductor?

Más que un hilo conductor el disco tiene toda una intención bien definida: que aprendamos a darle confianza a nuestra intuición, que podamos escapar de la cárcel de la razón y el ego, que seamos capaces de ampliar el campo de percepción.

Se puede decir que Insight es un viaje sonoro ¿de dónde hacia dónde?

La única meta sería que puedas emocionarte escuchándolo.

A eso pretende llegar el disco.

¿Cada oyente puede sacar sus propias conclusiones?

¡Totalmente! Cada persona siente de una manera particular y no siempre nos conmueven las mismas cosas. Yo estoy seguro de que dentro del disco hay por lo menos un tema capaz de conmoverte, y si eso sucede, esa canción te pertenece.

¿Cuánto tiempo tardaste en hacer este trabajo desde que empezaste a componer sus temas?

Compongo permanentemente y sin pensar en el tiempo ni en el disco que grabaré. Solo compongo y se van juntando canciones. En determinado momento las escucho y noto que algunas tienen cierta coherencia y forman un pequeño mundo. Esa puede ser la semilla de un nuevo disco. También confieso que amo estar en el estudio, es decir que no pueden pasar más de tres o 4 años sin que sienta las ganas de entrar a grabar. Me apasiona todo el proceso de la producción.

¿Quiénes son tus referencias o maestros?

¡Muchísimos! Spinetta, Krishnamurti, Van Gogh, Dino Saluzzi, Jaco Pastorius, Piazzolla, Paco de Lucía, Bukowski, Gurdjieff, Don Juan Matus, Keith Jarrett , mi perro SAKE.....la lista sería interminable!!!!

Músico intuitivo pero con estudios ¿dónde te ha llevado tu intuición?

Exacto, intuitivo no significa ignorante. Estudié música en la Berklee College of Music de Argentina, o sea que conozco la armonía y escribo arreglos y partituras de todo lo que compongo. Aun así, componer es pura intuición. Darse cuenta de lo que funciona o no funciona, como si empezaras desde cero, como si la música no existiera y la tuvieras que inventar ¡¡¡ en ese momento!!! Definitivamente cuando compongo (y sobre todo cuando toco) la cabeza se apaga, se desconecta. Lo único que me guía es lo que me provoca emocionalmente cada canción, lo que siento cuando voy probando ideas en la soledad de la composición. La emoción es el olfato que me guía, y no hay forma de equivocarse.

Mis metas están cumplidas desde el momento en que me siento con la guitarra y aparece una nueva canción

¿Cuáles son tus metas profesionales?

Mis metas están cumplidas desde el momento en que me siento con la guitarra y aparece una nueva canción. Con ese milagro ya me doy por pagado. El resto es prescindible.

Y por último proyectos que se puedan contar

¡SEGUIR VIVIENDO!

Que no es poco…

Pero también queremos que siga haciendo su música, que siga intuyendo esos sonidos que posteriormente quedan reflejados en sus grabaciones o en sus directos…

La música para sobrevivir y vivir en estos tiempos extraños y duros que nos han tocado…

Que nunca le falle el olfato y la intuición musical a Diego Ramos…