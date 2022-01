Metrograph proyecta películas de Taiwán en Nueva York

martes 11 de enero de 2022 , 10:21h

Diferentes películas de Taiwán están siendo proyectadas desde el 31 de diciembre de 2021 al 13 de enero de 2022 en Metrograph, Nueva York.

Un total de seis producciones de Taiwán ocupan un lugar central en la programación de esta sala como parte de su serie Spectacles & Spirits (espectáculos y bebidas).

Encabezando la serie de filmes de Taiwán en la edición de este año están Crouching Tiger, Hidden Dragon (Tigre y dragón), de Ang Lee, la cual ganó el Premio de la Academia a la Mejor Película Internacional y recibió cuatro premios en total en los Óscar de 2001; y Dragon Inn (La posada del dragón), de King Hu, que fue un éxito de taquilla, estableciendo récords de audiencia en Taiwán, Corea del Sur y Filipinas en 1967, y que además fue seleccionada para Cannes Classics.

Las otras películas participantes son Goodbye, Dragon Inn (Adiós, posada del dragón), de Tsai Ming-liang; Executioners from Shaolin (Los vengadores de Shaolin), de Lau Kar Leung, así como Raining in the Mountain (Lluvia en la montaña) y A Touch of Zen (Un toque de Zen), de Hu. Esta última se hizo con el Gran Premio Técnico en el Festival de Cine de Cannes en 1975 y puso al director en el escenario mundial.

Todas las películas restauradas digitalmente de Hu han recibido un reconocimiento mundial adicional en los últimos años, y Dragon Inn y A Touch of Zen fueron seleccionadas para Cannes Classics, mientras que Raining in the Mountain fue seleccionada para la primera edición del Festival Permanente de Cine Restaurado, organizado por la Bienal de Venecia en 2018.

Establecido en la ciudad de Nueva York en 2016, Metrograph es el destino definitivo para que los entusiastas del cine experimenten un mundo cinematográfico especialmente comisariado, el cual se remonta a las grandes salas de cine de Nueva York de la década de 1920 y los comisarios de los estudios de Hollywood.