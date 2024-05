Documenta Madrid trae el mejor cine documental a la capital

jueves 23 de mayo de 2024 , 08:58h

Se presentó en Cineteca Madrid la 21ª edición de Documenta Madrid, Festival Internacional de Cine del Ayuntamiento de Madrid, que se celebra del 28 de mayo al 2 de junio.

El festival está atravesado por dos pilares temáticos: una reflexión en torno a qué es el cine y el aprendizaje acerca de lo que significa filmar una ciudad, filmar Madrid en este caso. Con cinco ciclos, 26 películas a competición, 4 proyectos en Corte Final y 5 sedes, Documenta se propone inundar Madrid con el cine documental más arriesgado del panorama nacional e internacional.

La reflexión sobre qué es el cine pone el foco en su dimensión material y física. Y como parte de esta reflexión, Documenta Madrid invita a la cineasta Laida Lertxundi, cuyo inconfundible estilo está ligado al 16 mm, a crear la imagen del festival. Además, Documenta Madrid cuenta con Christoph Huber, comisario del Museo del Cine Austriaco, como invitado especial de la sección Cámaras Lúcidas, con proyecciones en formato analógico.

Por otro lado, el eje temático centrado en la aventura Filmar Madrid cobra protagonismo en la inauguración del festival con el estreno de 50 ans de Octobre à Madrid, de Joseph Morder, película impulsada por Documenta Madrid y creada expresamente para esta cita a partir de un material que el cineasta ha reunido durante años, en homenaje a la cinta casi homónima de Marcel Hanoun. Dentro de esta misma temática, el taller Lo que queda. Un taller para escuchar, con el colectivo artístico Paco Graco y el director de cine Juan Cavestany, profundizará en cómo encontrar las historias de Madrid. Y la sección Imaginar Madrid reunirá algunos de los trabajos de ciudad que Intermediae Matadero ha llevado a cabo en la última década con cineastas como Gabriel Azorín, Óscar Vincentelli y Terrorismo de autor.

Sección Competitiva

La Sección Competitiva, que podrá verse íntegra en Cineteca Madrid, cuenta con 13 títulos en la Competición Nacional y otros 13 en la Internacional, seleccionados de entre las 1.566 películas de 20 nacionalidades distintas que concurrieron a la convocatoria de este año. Las películas seleccionadas optarán a los premios Mejor Película, dotado con 10.000 € para cada sección; el Premio Fugas al riesgo creativo, dotado con 5.000 € también para cada sección; y el Premio del Público Cineteca Madrid, con 1.000 € de dotación por sección, éste último fallado mediante votación de los espectadores.

Los 13 títulos de la Competición Internacional reparan también en el cruce de la Historia con mayúsculas y las pequeñas historias anónimas.

Corte Final, la sección dirigida a películas en fase final de producción o coproducción española, ha seleccionado este año cuatro proyectos de entre las 43 candidaturas recibidas: Dream of Another Summer (Sueña en otro verano), de Irene Bartolomé; Fósiles del mar blanco, de Lina Gorbaneva; El vol de la cigonya (El vuelo de la cigüeña), de Soumaya Hidalgo y Berta Vicente Salas; y Krakatoa, de Carlos Casas. Estos cuatro proyectos optarán a dos galardones: un premio en metálico dotado con 4.000 € y el Premio de Distribución Agencia Freak, novedad de esta edición, valorado en 6.000€ más el apoyo en la distribución de la película en festivales durante dos años, a contar desde el momento de su finalización.

Grandes nombres y grandes estrenos

Documenta Madrid ofrece ciclos fuera de competición distribuidos en sus diferentes sedes. En Cineteca Madrid tendrá lugar el ciclo Cámaras Lúcidas con Christoph Huber, comisario del Museo del Cine Austriaco.

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía dedica una retrospectiva al gran cineasta Billy Woodberry, uno de los fundadores del movimiento L.A. Rebellion.

Desde el exilio iraní hasta el México de los 70 pasando por Londres

Filmoteca Española ofrece en Los barrotes del destierro. Documental iraní en el exilio, un programa que nos adentra en la poderosa obra de la comunidad cinematográfica iraní fuera de su país. Dos grandes cineastas femeninas arrancan y cierran el programa, Mania Akbari y Sara Dolatabadi, a las que se suman los directores Ehsan Khoshbakht y Mehran Tamadon, para mostrar entre todos diferentes perspectivas de la realidad de Irán. Mania Akbari, exiliada en Londres desde 2012, dibuja un contundente ensayo fílmico feminista en How Dare You Have Such a Rubbish Wish; y Sara Dolatabadi narra las desventuras de su padre escritor y disidente, a través de los ojos de ella misma cuando era niña en An Owl, A Garden and the Writer.

Además, Ehsan Khoshbakht en Cellulloid Underground nos descubre a un coleccionista que ocultó miles de películas para evitar que fueran destruidas por el régimen.

Fundación Casa México presenta Días de guardar. Documental político de los 70 en México, un ciclo de seis películas agrupadas en dos programas. Uno sobre los cambios sociales acaecidos en México durante los años 70 y el cine militante del momento con filmes como Vida de ángel, de Ángeles Necochea, documental que recoge el testimonio de distintas mujeres sobre el trabajo doméstico y los roles de género; Otro país, de la Cooperativa de Cine Marginal, que narra la resistencia al régimen en la ciudad de Monterrey; y Víctor Ibarra Cruz, de Eduardo Carrasco Zanini, que relata la vida de un chatarrero en la Ciudad de México.

El segundo programa reflexiona sobre las huellas de la nueva modernidad mexicana, una sociedad marcada por el consumo, el desencanto y los sueños irrecuperables con Tarahumaras 78, de Raymonde Carasco, que muestra cómo se llevó a cabo la reunión de los indios tarahumaras; La urbe, de Óscar Menéndez, y Valle de México, de Rubén Gámez, críticas visuales sobre lo asfixiante de habitar una ciudad.

Un año más, los alumnos de la ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid) proponen la obra de un cineasta que les conmueva y les motive: esta vez Morgan Quaintance.

Además, el festival cuenta con la colaboración del Centro de Residencias Artísticas de Matadero Madrid y de Intermediae Matadero. Y Madrid Film Office participa en la organización de Documenta PRO, el foro para profesionales comisariado con DOCMA.