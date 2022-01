FITURTECHY clausuró su decimoquinta edición bajo el lema Regreso al futuro

lunes 24 de enero de 2022 , 10:52h

Organizado de forma conjunta por FITUR y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), FITURTECHY 2022 tuvo lugar los días 19, 20 y 21 de enero en el pabellón 10B03 de la Feria Internacional del Turismo y cerró su edición clave para dar el impulso que necesita el sector para retomar la actividad, y en la que la innovación, la tecnología y la sostenibilidad son piezas fundamentales.



#techYfuturo, foro patrocinado por American Express

David Val, redactor de TecnoHotel dio comienzo a la jornada del foro #techYfuturo. A Val le ha seguido Javier Serrano, Founder & Managing Director en Universe Data & Analytics con su ponencia «El nuevo efecto WOW en la gestión de eventos» donde ha explicado cómo los espacios para eventos pueden optimizar su gestión y rentabilidad a través de la analítica de los datos. Posteriormente, en el panel en el que han participado Enrique Jiménez, director de diseño y comunicación de Fluge Audiovisuales; Patricia Gómez, coordinadora de eventos y desarrollo de negocio en el Atlético de Madrid; y, Miguel Deparamo, CEO, WAH Show & MHNL (Music Has No Limits), han contado cómo empezaron, en qué proyectos están trabajando y su visión de cara a futuro en el sector del ocio y MICE, conducidos por Serrano.

Tras este panel, se contó con un debate en el que se ha expuesto cómo factores como la construcción, el diseño, e interiorismo de los hoteles son un aspecto clave en la experiencia de cliente y cómo influye en la estancia del huésped, sus impresiones desde que entra por la recepción del hotel y no solo disfrute de la habitación, si no de la oferta de restauración, actividades, eventos y experiencias complementarias personalizadas que el alojamiento ofrece de cara a superar sus expectativas y cómo esto ayuda a fidelizarle y generar un buen recuerdo de su viaje. Este debate ha estado moderado por David Mora, director del Máster de Dirección Hotelera de la Universidad Europea, y en el que han intervenido: Juan Carlos Sanjuan, presidente y fundador de Casual Hoteles; Lydia Pérez, directora de comunicación y marketing en CoolRooms Hotels; Ignacio V. Sandoval, Head of Hospitality Advisory en IHP; y, Fernando Garasa, responsable de Sergestur.

Jesús Gatell, vocal de ITH, ha clausurado y ha compartido sus reflexiones en el foro #techYfuturo.

#techYnegocio, foto patrocinado por AdQuiver

El responsable de nuevas tecnologías y operaciones hoteleras de ITH, Carlos Domínguez, ha realizado la apertura del foro #techYnegocio. Le ha tomado el relevo Álvaro Carrillo de Albornoz, director general de ITH quien ha moderado la mesa en la que han debatido sobre el punto en el que se encuentran los Fondos Europeos, y en la que ha estado acompañado por Enrique Serrano, VP Artificial Intelligence en AMETIC; Enrique Martínez, presidente de Segittur; Rocío Luque, Sectorial Leader Turismo Next Generation de FI Group; y, Juan Jesús García, Director Industry Affair en Amadeus.

Sobre cómo alcanzar a los futuros clientes en el momento adecuado nos ha venido a hablar Remi Boudard, Country Manager en Xandr.

El foro se finalizó con la mesa debate “Robótica y Biometría para empoderar” moderada por Nacho Rojas, director del área de hostelería y hotel en el Grupo Peldaño, y en la que ha contado con la participación de Isidro Fernández, CEO de Bumerania; Iker Llano, director general de Intur Hoteles; Omar Rodríguez, secretario general hostelería, restauración social y turismo de UGT; y, Juan Valentín, CEO & Cofounder de Face2Travel.

#techYdestino, foro patrocinado por Amadeus

Por su parte, el Fundador y editor de Smart Travel News, Juan Daniel Núñez, ha sido el encargado de inaugurar el foro dedicado a la tecnología y el destino, #techYdestino.

Tras la bienvenida, Christian Boutin, director general de Amadeus España y Portugal, mostró cuales serán las tendencias que revitalizarán los viajes en 2022. Entre estastendencias, ha querido hacer hincapié en el turismo de paraísos naturales debido al impacto y la concienciación; y alauge de los destinos promocionados a través de plataformas, series y películas.Leire Bilbao, gerente de Visit Benidorm, nos ha ayudado a visionar al futuro cliente y nos ha contado cómo usar las plataformas sociales para conseguir una estrategia de diversificación y segmentación. En su caso, ha explicado cómo utilizan las nuevas redes sociales para enfocar su estrategia a la hora de promocionar su destino turístico.

Tras su exposición, Juan Daniel Núñez ha vuelto a tomar las riendas y ha conducido el panel en el que han participado Guille Rodríguez, Social Media Corporate Manager en Palladium Hotel Group; Blanca Pérez Sauquillo, Global Marketing Manager en Turespaña; y Sara Pastor, Sales Director Spain de Twitch quienes han comentado por dónde pasa el futuro de la promoción turística y el papel de los servicios de los contenidos online. Todos compartían la idea de que el consumidor debe ser el centro de cualquier estrategia para la promoción turística.

Tras el debate hemos podido conocer las claves para el diseño de una estrategia de influencers en el sector turístico de la mano de Daniel Sánchez, CEO de Influencity. Sánchez afirmaba que " Es necesaria una buena estrategia, pero también disponer de la tecnología adecuada".

Más tarde hemos disfrutado del taller en directo de transformación digital “Herramientas de Geomarketing para empresas del sector turístico y destinos” impartido por Rafael de Jorge, fundador de Growtur.

Finalmente, José Serrano, CEO de Izo ha realizado la ponencia de clausura en el que nos daba las pautas para encaminarnos hacia el turismo de las hyperexperiencias.

#techYsostenibilidad, foro patrocinado por Grupo Cooperativo Cajamar

El foro #techYsostenibilidad ha dedicado su última jornada a la nueva edición del UNWTO Affiliate Members Corner, que se ha centrado en el papel cambiante y adaptativo de las entidades de promoción turística en el escenario actual y en cómo están contribuyendo a una recuperación efectiva del turismo en sus áreas de actuación, prestando especial atención a ejemplos en: campañas innovadoras de comunicación y marketing para recuperar la confianza de los turistas; proyectos de cooperación internacional y regional con otras entidades turísticas; iniciativas público-privadas exitosas; y en la implementación de estrategias de productos específicos.

Ha consistido en una sesión en la que Miembros Afiliados de la Organización Mundial del Turismo han presentado su trabajo e iniciativas en consonancia con los temas planteados anteriormente.