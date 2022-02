Freak, la obra que revolucionó el off del Festival de Edimburgo, en Teatro del Barrio

jueves 03 de febrero de 2022 , 10:20h

Freak, la ópera prima de la autora inglesa Anna Jordan, se representó por primera vez en el Festival de Edimburgo Fringe, en agosto de 2014. Causó muchísimo impacto y entusiasmo, y pronto empezó a adaptarse en escenarios de todo el mundo. En España se estrenó en el Teatro Pavón Kamikaze en 2019, en una versión con dirección de la joven directora Paula Amor e interpretación de Lorena López y Lara Serrano, que, ahora, llega al Teatro del Barrio. Estará en su cartelera todos los domingos del mes de febrero.

Se trata de una pieza que habla de la presión que sufren las mujeres sobre su vida sexual y sobre su imagen. También de los conflictos que puede ocasionar la falta de diálogo, y de por qué las mujeres aceptamos situaciones de las que queremos escapar. Dos mujeres con una diferencia de edad de quince años comparten sus sentimientos con crudeza, sin rodeos, en una conversación que, sobre todo, trata de sexo y sexualidad. Una de ellas, adolescente, fantasea con perder la virginidad, y se ha forjado un carácter muy dominado por las construcciones sociales; se desvive por complacer a su novio y amigos. La otra es una treintañera que sufre depresión, trabaja en un club erótico y se siente, a la vez, una diva y un objeto.

“Quería montar esta pieza porque me siento tremendamente identificada. A pesar de ser una mujer que cree respetarse y darse su espacio, me he visto en situaciones donde no he sabido decir que no, cuidarme y parar. Y esto no solo nos pasa a las mujeres. Somos el punto de partida de Anna Jordan para abrir un tema que nos atañe a todos y a todas”, expresa Paula Amor, que, con esta propuesta, afronta su segunda dirección teatral, después de ‘¿Qué sabes tú de mis tristezas?’, y además ejerce de adjunta de dirección en la compañía de teatro [los números imaginarios].

El teatro de Jordan bebe directamente del teatro comunitario, y sus textos se centran en temas sociales que no renuncian ni al humor ni a la esperanza para tratar asuntos actuales. Sus principales influencias son John Sullivan y Sarah Kane y sus trabajos se han podido ver en teatros como The Royal Court, The Royal Exchange y MCC, en Nueva York. Actualmente, trabaja con HBO y la BBC.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Autoría: Anna Jordan

Dirección: Paula Amor

Elenco: Lorena López y Lara Serrano

Dirección de producción: Rosel Murillo

Producción ejecutiva: Paula Amor

Iluminación: Antiel Jiménez

Escenografía: Antiel Jiménez