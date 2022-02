La aerolínea LEVEL vuela en San Valentín a Nueva York

viernes 11 de febrero de 2022 , 09:22h

LEVEL, la aerolínea de bajo coste y largo radio de IAG ha anunciado una promoción especial de 2x1 en vuelos a Nueva York.

La campaña está disponible del 10 al 14 de febrero en la web, para vuelos ida y vuelta Barcelona - Nueva York. La compañía ofrece 2x1 en vuelos para disfrutar en el periodo comprendido entre el 25 de febrero y el 6 de abril.

Para esta promoción, LEVEL ha escogido una de sus rutas a Estados Unidos, la primera que se reinicia en este mercado. Desde el 25 de febrero, LEVEL retoma la ruta al aeropuerto internacional John F. Kennedy con cuatro frecuencias semanales, que alcanzarán el vuelo diario a partir de abril. A esta ruta, la seguirán las de Los Ángeles, Boston y San Francisco, que como parte de su programa de verano 2022, comenzarán operaciones a finales del mes de marzo.

Según ha afirmado Sara Cadena, head of Marketing & Brand de LEVEL, “buscamos constantemente sorprender a nuestra clientela con promociones exclusivas y campañas importantes de descuentos. En LEVEL tenemos clara nuestra misión: ofrecer destinos lejanos a precios competitivos. Confiamos en que este 2X1 anime a nuestra clientela a volar a Nueva York, una ciudad con planes para todo tipo de parejas”.

Los Estados Unidos de América están abiertos a las personas con pauta de vacuna completa (dos dosis). En la actualidad, las autoridades estadounidenses requieren a todas las personas, vacunadas o no vacunadas, un test negativo para entrar al país. La prueba debe haberse realizado como máximo 1 día antes de la salida del vuelo. En caso de haber superado la COVID-19 en los 90 días anteriores al vuelo, no será necesario presentar un test negativo, pero se deberá acreditar esta situación. Las personas no vacunadas han de acreditar un problema médico que justifique la situación. Las autoridades de ese país recomiendan la cuarentena de 10 días, aunque esto puede cambiar en cada parte del territorio. Todas las personas deben presentar una declaración jurada antes de embarcar.

Para facilitar el trámite de las pruebas, LEVEL ha alcanzado acuerdos con las compañías médicas Quirónprevención y Arquimea que permiten la realización de las pruebas con la mayor flexibilidad posible y a precios reducidos.