LEVEL reinicia sus vuelos entre Barcelona y Boston

martes 03 de mayo de 2022 , 09:22h

La aerolínea LEVEL vuelve a conectar Barcelona con la ciudad norteamericana de Boston, como parte de su programa de verano 2022.

De esta forma, a partir de este 1 de mayo, día en que reinicia las operaciones a la capital del estado de Massachusetts, LEVEL operará esta ruta con tres frecuencias semanales, los miércoles, viernes y domingos. Así, LEVEL es la única aerolínea que conecta Barcelona de forma directa y sin escalas con esta ciudad norteamericana.

Boston es la cuarta ruta que opera LEVEL en Estado Unidos durante la temporada de verano 2022, sumándose a las de Nueva York, que opera con un vuelo diario, y las rutas de San Francisco y Los Ángeles, con cuatro frecuencias semanales, cada una de ellas. De esta manera, esta temporada, LEVEL ofrecerá más de 11.000 asientos semanales en sus rutas a Estados Unidos, lo que supone más del doble de lo que ofrecía en 2019, antes de la pandemia.

Boston



Boston, capital de Massachusetts, es una ciudad que ofrece múltiples opciones turísticas. La ciudad más antigua de los Estados Unidos, que cuenta con cuatro siglos de historia, se ha convertido en un tesoro lleno de monumentos históricos y museos de gran interés para todas las personas que visitan este destino. Pasear por sus calles, como el barrio de Beacon Hill y admirar su característica arquitectura de ladrillos rojos, perderse por sus parques, conocer su cultura y museos, como el de Bellas Artes o adentrarse en la historia de la revolución norteamericana, disfrutar de su gastronomía o admirar el océano desde el Seaport son solo algunos de los planes que se pueden realizar en esta ciudad.

Según Lucía Adrover, directora comercial de LEVEL: “La ruta de Boston reafirma nuestro compromiso y apuesta por Estados Unidos, que se ha convertido ya en nuestro mercado internacional más importante y en donde operamos un mayor número de rutas. Además, Boston es una ciudad que condensa el talento universitario y la innovación, además de multitud de atractivos turísticos, que la convierten un destino ideal para conocer este verano”.

Detalle de la ruta a Boston

Estados Unidos está abierto a las personas con pauta de vacuna completa (dos dosis). En la actualidad, las autoridades estadounidenses requieren a todas las personas, vacunadas o no vacunadas, un test de antígenos o una PCR con resultado negativo para entrar al país. La prueba debe haberse realizado como máximo 1 día antes de la salida del vuelo. En caso de haber superado la COVID-19 en los 90 días anteriores al vuelo, no será necesario presentar un test negativo, pero se deberá acreditar esta situación. Las personas no vacunadas han de acreditar un problema médico que justifique la situación.

Para facilitar el trámite de las pruebas, LEVEL ha alcanzado acuerdos con las compañías médicas Quirónprevención y Arquimea que permiten la realización de las pruebas con la mayor flexibilidad posible y a precios reducidos.