Redescubrir la comunidad por el Día de Andalucía

martes 22 de febrero de 2022 , 10:14h

Este año, el Día de Andalucía (28 de febrero) se celebra en lunes, solapándose, además, con el viernes previo no lectivo. Por esta razón, muchos andaluces aprovecharán para escaparse y disfrutar de la festividad más larga antes de Semana Santa.

Para aquellos que buscan redescubrir su comunidad y practicar el turismo local durante el puente andaluz más patrio, los expertos de KAYAK.es, el motor de búsqueda de viajes líder en el mundo, han elaborado una lista de destinos para descubrir, durante el puente de febrero, incluyendo el precio medio de los hoteles.

Estos son los 8 destinos que KAYAK propone a los andaluces para disfrutar del día de Andalucía:

:

:

:

:

:

:

:

:

esta ciudad, cuyos orígenes se remontan a la Edad de Bronce y con influencia de otras culturas como la ibérica, la romana, la visigótica y la musulmana, es considerada como una de las ciudades con más encanto de Andalucía. Desde KAYAK recomiendan perderse entre sus calles y disfrutar del urbanismo histórico de la ciudad, dónde la visita a la Catedral, las Casas Consistoriales, la Fuente de Santa María, la Torre de los Aliatares o la Plaza del Populo, es obligatoria. Para las personas que buscan dónde hospedarse dentro de la ciudad, el precio medio de estancia por noche en hotel, en la ciudad de Jaén, alrededor de 116esta localidad se ubica dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y es considerado como uno de los pueblos más atractivos de la provincia de Almería. Si todavía no conoces o ya has estado, pero quieres redescubrir sus alrededores, no debes perderte otras localidades del Cabo, como por ejemplo La Playa de los Muertos, Las Salinas de Cabo de Gata, La Cala del Plomo, o localidades más pobladas como Níjar y la ciudad de Almería. Se trata del lugar perfecto para desconectar, y, sin duda, la ciudad de Almería puede convertirse en el epicentro de tu viaje. El precio medio de estancia por noche en hotel, en la ciudad de Almería, alrededor de 76€durante el puente del Día de Andalucía puede ser la ocasión perfecta para disfrutar de la naturaleza y practicar deportes de nieve. El plan ideal para disfrutar en familia, pareja o con amigos, y para completar la experiencia, proponemos la visita a Granada. Puedes disfrutar y relajarte después de una jornada de esquí andando por el barrio de Albaicín, el centro o el Realejo – San Matías y recorrer la ciudad a los pies la monumental Sierra Nevada. El precio medio de estancia por noche en hotel, en la ciudad de Granada, alrededor de 128€conocida como la “Ciudad del Agua”, forma parte del Parque Natural de las Sierras Subbéticas de Córdoba. La localidad cuenta con una multitud de monumentos, bajo el estilo barroco, como la Iglesia de la Aurora, el Castillo de Priego de Córdoba o el barrio de la Villa. En sus alrededores, se encuentran otras localidades con encanto como Almedinilla o Carcabuey. El precio medio de estancia por noche en hotel, en Priego de Córdoba, alrededor de 127€se trata de uno de los pueblos blancos de interior más conocidos y presume de tener un patrimonio histórico – cultural muy extenso como palacetes, iglesias y conventos, además de una fortaleza musulmana y un conjunto prehistórico declarado Patrimonio de la Humanidad. Asimismo, está rodeado de naturaleza, el Paraje Natural del Torcal, un entorno de roca caliza con más de 200 millones de años rodeado por una variedad de rutas y pasadizos que, sin lugar a duda, merecen la pena descubrir. Para completar la ruta cultural, desde KAYAK proponemos visitar la ciudad de Málaga y perderse entre sus numerosos museos. El precio medio de estancia por noche en hotel, en la ciudad de Málaga, alrededor de 84€este municipio de origen íbero está declarado como Conjunto Histórico – Artístico. Cuenta con diez iglesias, cinco conventos, cuatro ermitas y dos monumentos Renacentistas, la Escuela Universitaria y la Colegiata de Osuna. También ofrece diversos senderos para disfrutar y atravesar los campos que rodean la localidad. Asimismo, recomendamos aprovechar la oportunidad para visitar la ciudad hispalense para disfrutar de otros planes de ocio y culturales. El precio medio de estancia por noche en hotel, en la ciudad de Sevilla, alrededor de 88€la villa está protegida por una fortaleza, en perfecto estado de conservación, y alberga diversos reclamos turísticos como el Alcázar, la Plaza del Aljibe o la Torre de Flanqueo. Además, otro gran atractivo de la localidad es su gastronomía, especializada principalmente en las carnes de caza. Cádiz es una de las provincias más atractivas de Andalucía. El precio medio de estancia por noche en hotel, en la ciudad de Cádiz, alrededor de 103€el municipio se encuentra en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Su casco histórico está conformado por el conjunto monumental del castillo, la fortaleza y la Iglesia de Nuestra Señora del Mayor Dolor, y en sus alrededores se encuentra la Gruta de las Maravillas, lugar que no deja indiferente después de su visita. Este destino es ideal para alojarse en la ciudad de Huelva e ir recorriendo los alrededores del territorio. El precio medio de estancia por noche en hotel, en la ciudad de Huelva, alrededor de 76€