Consejos de pronunciación que harán que viajar al extranjero sea más sencillo

jueves 18 de agosto de 2022 , 08:36h

Muchos son los que optan por viajar en verano al extranjero y, aunque comunicarse en otros idiomas, puede ser relativamente sencillo, dominar la pronunciación no lo es tanto. El verano de 2022 no solo es el momento perfecto para retomar actividades que no fueron posibles en los últimos dos años, sino también para redescubrir el placer de viajar.

Este agosto, Babbel, la plataforma de aprendizaje de idiomas, convida a todos los viajeros a practicar su idioma preferido y mejorar su acento con algunos consejos imprescindibles de sus más de 150 lingüistas:

Escuchar a los hablantes nativos

Sí, escuchar a hablantes nativos es un consejo muy obvio. Sin embargo, debe mencionarse ya que es el primer paso para aprender un idioma y tratar de comprender cómo mejorar el acento. Uno de los errores más comunes al viajar es relacionarse sólo con personas de tu país, hay que tratar de hacer amigos nativos, así al salir de copas y pasarlo bien, el oído seguirá practicando. Además, la escucha pasiva del lenguaje puede ayudar a familiarizar nuestros sentidos con sus sonidos y ritmos. En este sentido, los podcasts son una herramienta útil que ha crecido enormemente en los últimos años y cada vez se utiliza más para aprender idiomas de forma divertida. Así, Babbel selecciona una serie de podcasts con los que todos queremos aprender idiomas ¿El secreto? Una serie de podcasts entretenidos y divertidos para aprender con música, historia, arte y humor.

Lo que no puede faltar en el bolso

Los imprescindibles en un viaje al extranjero son; el diccionario, un libro de frases específicas del idioma a explorar y una app de aprendizaje en el móvil. La cantante Thalía cuenta que ella no dominaba el inglés, pero que conquistó a Tommy Motola repitiendo los diálogos de su película Mambo Café. Esto demuestra que una de las claves para aprender un idioma es la curiosidad por descubrir nuevas palabras y repetirlas. Así, el diccionario es un gran recurso para conocer el origen de las palabras, su uso correcto y, sobre todo, su forma de pronunciación y la app es perfecta para no parar de practicar.

Familiarizarse con los movimientos de la lengua al pronunciar

Fijarse en los movimientos de la lengua es fundamental para hablar y perfeccionar un acento. Así, para mejorar la pronunciación en un nuevo idioma, hace falta descubrir sus diferentes facetas.

Por ejemplo; prueba a emitir el sonido "eee", "ehh" y "ahh" prestando atención a la ubicación de tu lengua. Probablemente notarás que se mueve hacia abajo. Ahora prueba con "eee" hasta "ooo", y verás que la lengua se desliza desde la parte delantera de la boca hasta la parte trasera.

Por eso, se dice que cuando empezamos a hablar un idioma, cada frase puede sonar como un trabalenguas. También, para perfeccionar el acento, lo mejor es grabarse a sí mismo. Además, tanto al principio como durante el proceso de mejora de la pronunciación, la plataforma de Babbel permite practicar palabras que coinciden con una consonante o vocal extranjera específica, e incluso tiene tecnología de reconocimiento de voz para verificar la pronunciación y ayudar a mejorar el acento. También dispone de algunos trabalenguas para practicar las pronunciaciones más difíciles y proporciona diferentes herramientas de ocio. Finalmente, tiene muchos recursos que ayudan a los viajeros para convertirlos en grandes conversadores en un nuevo idioma.

Atreverse

Por último, una de las cosas más difíciles a la hora de aprender un idioma y mejorar en el acento es el miedo. A todos nos ha paralizado el pánico por pronunciar mal o sentir que hacemos el ridículo. Sin embargo, la forma de mejorar es atreverse, equivocarse, reírse de los errores hasta lograr nuestra meta.