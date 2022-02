Los restaurantes más atractivos e internacionales que abrirán en Qatar este 2022

martes 22 de febrero de 2022 , 10:28h

Con la celebración de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 TM , que atraerá a muchas personas del mundo a esta península de Oriente Medio, Qatar dará la bienvenida a nuevos restaurantes internacionales. Estos establecimientos, junto con la amplia oferta de productos gastronómicos del país, posicionarán a Qatar como un destino culinario de alto nivel.

El Director de Operaciones de Turismo de Qatar, Berthold Trenkel, señala: "La buena comida es una parte fundamental dentro de cualquier viaje y, en Qatar, los amantes de la gastronomía pueden elegir entre muchas ofertas internacionales cuando se trata de comer fuera. Con residentes que provienen de más de 100 países, las opciones gastronómicas son un fiel reflejo de nuestra sociedad multicultural. Desde las calles de Italia y las montañas de Turquía, hasta las costas de Grecia y las ciudades de Japón, nos entusiasma ver que este año llegarán a Qatar más cocinas internacionales".

Por ello, para aquellos que estén a la caza de nuevos restaurantes sensacionales, Turismo de Qatar señala algunas de las aperturas más apetecibles para 2022.

ADRIFT Ami by David Myers (segundo trimestre de 2022)

David Myers da vida al encanto rústico de la Provenza, utilizando su pedigrí Michelin para servir un viaje culinario de alto nivel. Adoptando una filosofía "de la granja a la mesa", los comensales serán recibidos con hermosos platos inspirados en el sur de Francia, en Le Royal Méridien Doha.

Yedi Terrace (segundo trimestre de 2022)

Le Royal Méridien Doha trae consigo la rica historia de Turquía, impregnada de la vitalidad que vivie el país y de la mano del chef Esat Akyildiz, nacido en Izmir. El restaurante, al aire libre y junto a la piscina, ofrecerá un ambiente cálido y relajado que evoca una casa de playa, así como la auténtica cocina anatoliana de las siete regiones de Turquía.

Chotto Matte (abril de 2022)

Abierto originalmente en Londres y con restaurantes en todo el mundo, Chotto Matte traerá una de las manifestaciones más significativas de la cocina nikkei a Qatar. De la mano de su fundador, Kurt Zdesar, Chotto Matte abrirá en The St. Regis Marsa Arabia Island, en The Pearl Qatar.

Babel (mayo de 2022)

Babel llevará a los comensales por un viaje único a través de la galardonada cocina libanesa, explorando combinaciones de ingredientes heredados, que reflejan todo lo que el Líbano puede ofrecer. En Babel, la comida se convierte en un lenguaje común, reuniendo recetas sofisticadas que fueron reinventadas para ofrecer una cocina progresiva.

KAIA (segundo trimestre de 2022)

KAIA, una escapada boutique en el Hilton Salwa Beach Resort & Villas, ofrecerá una cocina de inspiración Asia-Pacífico y un menú curado de platos de primera calidad y maridaje. El entretenimiento estará a cargo de grandes DJs y conceptos de fiesta únicos.

The Score (segundo trimestre de 2022)

Este bar gastronómico y deportivo de moda, ubicado en el Pullman Doha West Bay, servirá cocina americana contemporánea. El menú contará con favoritos tradicionales como "The Massive Beef Rib Burger" o el postre "Any Given Sunday", que se servirán junto con la proyección en directo de los principales eventos deportivos.

SUSHISAMBA (tercer trimestre de 2022)

Conocido por su cocina japonesa, brasileña y peruana, SUSHISAMBA aterriza en Qatar. Situado en el próximo Waldorf Astoria en Qatar Entertainment City, el amplio restaurante frente a la playa será el quinto SUSHISAMBA del mundo, y servirá un variado menú.

OCTA (tercer trimestre de 2022)

Inspirado en la fauna marina, Octa estará lleno de sabor, vida y color. El moderno, sofisticado y exclusivo restaurante ofrecerá un delicioso marisco, música en vivo y los sonidos de los DJs más cool. Abrirá sus puertas en Hilton Salwa Beach Resort & Villas.

Beef Bar Doha (pendiente de confirmación, 2022)

Situado en el corazón del distrito de Lusail Marina, Riccardo Giraudi lleva el Beef Bar a la costa de la ciudad, con cortes tentadores, justo al lado de los tonos azulados del Golfo Arábigo.

AZURE Beach Club (pendiente de confirmación, 2022)

Los visitantes quedarán encantados con el nuevo club de playa más cool de Qatar en la ciudad, donde los huéspedes podrán disfrutar del sol, el mar y la arena. Está situado en la isla de Qetaifan, la primera isla de entretenimiento de Qatar con vistas a las impresionantes aguas del Golfo Arábigo. AZURE Beach Club será el lugar del que se hablará en Qatar en 2022.

Los nuevos restaurantes de este año se suman a una multitud de establecimientos gastronómicos inaugurados en 2021, como COYA, Dante Cucina Italiana, EL&N London y Meatsmith, entre muchos otros.