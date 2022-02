C.Tangana hace La Sobremesa para celebrar el Aniversario de El Madrileño

martes 22 de febrero de 2022 , 10:24h

Y lo hace con los reyes de la nueva generación del flamenco urbano: Daviles de Novelda, Canelita y Omar Montes. Todos ellos presentan 'La Culpa', una nueva canción incluida, junto a otras canciones inéditas, en la re-edición deluxe de El Madrileño y que tiene por nombre 'La Sobremesa'.

En febrero de 2021, ‘El Madrileño’ salía a las calles para erigirse por méritos propios como el disco más importante de la música española de 2021. Un álbum aclamado por crítica y público, que regresa ahora un año más tarde como El Madrileño (La Sobremesa), en una nueva edición con varias sorpresas y tracks inéditos junto a artistas como Omar Montes, Canelita y Omara Portuondo entre otros.

Además, la ya conocida portada cambia y para la ocasión el director de cine español, Carlos Saura, revisita el universo de C.Tangana, diseñando a golpe de pincel un nuevo cuadro.

El Madrileño (La Sobremesa) sirve así para celebrar el primer aniversario de un proyecto único, que tras coronarse como el disco más vendido en España en 2021, alcanza una nominación a los Grammy Awards y situaba a C.Tangana como ganador de tres premios Grammy Latino el pasado noviembre.

Este relanzamiento incluye, además del tracklist de la edición original, tres temas inéditos que suben la apuesta planteada por El Madrileño; lanzando guiños a la rumba urbana a través de la adictiva “La Culpa”- junto a Omar Montes, Canelita y Daviles de Novelda- , a la bachata con “Bobo” al lado del dominicano Luis Segura, una de las mayores instituciones en la historia del género y como no al son cubano en “Te Venero”, acompañado de la legendaria Omara Portuondo – bolero que ya se pudo escuchar en directo durante la 36º Gala de los premios Goya de forma inédita interpretado en esta ocasión junto a la trombonista Rita Payés.

Pero “La Sobremesa” ese tiempo que se está en la mesa tras comer y que Pucho ha hecho suyo a base de guitarras, canciones y la compañía de otros artistas como ya veíamos en “El Madrileño live at Npr´s Tiny Desk Concert” – convirtiéndose en el Tiny Desk más visto de la plataforma en 2021 – no podía estar completa sin la inclusión de las versiones “Me Maten” y “Los Tontos” propias; así como la versión original de “Un Veneno” junto a Niño de Elche, y “Para Repartir”, dos de los singles que anticiparon la senda sonora de El Madrileño, redondeando esta nueva edición del proyecto.

El videoclip de “La Culpa” pone la guinda visual, con una pieza de Santos Bacana, Little Spain, que añade nuevas aristas a uno de los grandes momentos sonoros de esta versión extendida del álbum original. Sus imágenes juegan a reflexionar sobre el concepto de la culpa masculina y la purga a través del bienestar, y se llevan al diván a C. Tangana, Canelita, Omar Montes y Daviles de Novelda en un entorno imaginario a medio camino entre un centro de wellness y uno de reeducación para hombres.

Un lanzamiento, El Madrileño (Sobremesa) que no solo celebra el primer aniversario de un álbum ya icónico si no que sirve también para dar el pistoletazo de salida a “El Madrileño, Sin cantar ni afinar Tour”. Una extendida gira con el cartel de sold out a los pocos minutos de su venta en la mayoría de las fechas, que comienza de manera inminente este sábado 19 de febrero en Málaga para recorrer España y Latinoamérica en arenas como Wizink Center en Madrid y grandes festivales internacionales como Lollapalooza (Argentina), Vive Latino, Pal Norte y Ceremonia en México, entre otros, o Sónar, Rio de Babel, Boombastic y Arenal Sound de vuelta en España.