Rememorando la figura de Carmen Laforet: Un congreso internacional y una exposición

miércoles 09 de marzo de 2022 , 09:34h

El Instituto Cervantes acogerá en su sede los próximos miércoles y jueves -9 y 10 de marzo- el congreso internacional Un lugar llamado Carmen Laforet, en el que escritores, hispanistas, críticos y profesores diseccionarán la obra de la autora barcelonesa (1921-2004). Además, el jueves día 10 inaugurará la exposición Próximo destino: Carmen Laforet, que podrá visitarse hasta el 6 de junio.

Ambas actividades se enmarcan en el centenario –que comenzó en 2021– del nacimiento de la autora de Nada, la novela con la que, muy joven, se dio a conocer gracias al Premio Nadal en 1945. En el marco de ese centenario, la Caja de las Letras guarda un legado in memoriam de Laforet, que depositaron sus hijos Cristina y Agustín Cerezales el pasado mes de septiembre.

Carmen Laforet creó, además de esa primera novela sobre la posguerra española que resultó ser un fenómeno social y cultural, una intensa producción narrativa que ahora se analizará en su conjunto y desde distintas perspectivas: su libros La isla y los demonios, La mujer nueva, La insolación y Al volver la esquina, así como su narrativa breve y su faceta de articulista.

Organizado por el Instituto Cervantes y Acción Cultural Española (AC/E), el congreso internacional comenzará este miércoles (10:30 h) con una presentación institucional a cargo del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y del presidente de AC/E, José Andrés Torres.

Le seguirá la conferencia inaugural «Carmen Laforet, una voz en suspenso», que dictará Elide Pittarello, de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia.

A continuación (11:30 h), la mesa redonda «Nuevas lecturas de Nada» reunirá a Ángel Basanta (escritor y crítico literario), José María Pozuelo Yvancos (catedrático de la Universidad de Murcia y crítico de literatura) y Caragh Wells (Universidad de Bristol, quien intervendrá en línea).

Por la tarde (17 h), Domingo Ródenas de Moya (Universidad Pompeu Fabra) dictará la conferencia plenaria «Carmen Laforet, creciendo hacia su juventud».

La jornada se cerrará (18 h) con la mesa redonda «La obra de Carmen Laforet, más allá de Nada», en la que dialogarán Roberta Johnson (hispanista y profesora, The University of Kansas / UCLA, en línea), Ellen Mayock (profesora de español, Washington and Lee University) y Blanca Ripoll (profesora, Universidad de Barcelona).

El congreso tendrá su colofón el jueves, 10 de marzo (11:30 h) con la conferencia de clausura «Carmen Laforet, la novela como espacio de libertad», que dictará Carme Riera (escritora, profesora y académica de la RAE).

Alzó su voz en un mundo literario masculino

Además, el jueves día 10, el Instituto Cervantes inaugurará la exposición Próximo destino: Carmen Laforet, cuyos comisarios son Ana Cabello García y José Teruel Benavente.

Organizada por el Instituto Cervantes con la colaboración de AC/E, la Biblioteca Nacional y la Dirección General del Libro, la muestra reúne en la sede del Cervantes más de 200 elementos, originales y reproducciones, de Carmen Laforet, así como dos audiovisuales.

A través de libros, manuscritos, mecanoscritos, documentos, artículos, fotografías, pinturas, audiovisuales, objetos personales y reproducciones digitales, se ofrece una completa semblanza de la autora, que alzó su voz en un mundo literario masculino y abrió nuevas claves y formas en la narrativa española.

La visita presenta un viaje cuyo destino es la vida, la obra y el legado de Carmen Laforet. El recorrido tiene seis paradas que nos permitirán comprender el mundo interior y la proyección exterior de una escritora singular, la dimensión alcanzada por su obra dentro y fuera de España, sus redes personales y profesionales, su modernidad, y la vigencia de su producción literaria: desde las llamadas «chicas raras» de las escritoras de posguerra hasta la literatura del presente, que encuentra en Carmen Laforet un ejemplo de autenticidad literaria capaz de ser universal.