Delta aumenta los vuelos transatlánticos y experiencias premium a bordo este verano

jueves 17 de marzo de 2022 , 09:04h

Los clientes en busca de aventuras de verano en el extranjero podrán inspirarse en las ofertas de servicio de Delta a Estados Unidos, que incluyen más rutas y destinos en 2022, junto con más oportunidades de disfrutar de las cabinas premium de Delta con un 143 % más de asientos disponibles para los clientes en comparación con el verano de 2021.

"Delta se ha centrado en volver a construir su red para ofrecer a los clientes un acceso fácil y cómodo a donde quieran ir, y estamos cumpliendo esa promesa con hasta 74 vuelos diarios desde 21 destinos europeos a 10 puntos de entrada a Estados Unidos este verano", ha comentado Joe Esposito, S.V.P. de Delta - Planificación de Red. "También hemos acelerado las mejoras en nuestros aviones para que los clientes puedan disfrutar de un viaje más cómodo, incluyendo más asientos que nunca en Delta Premium Select, que estará disponible en casi todos los vuelos desde Europa en los próximos meses".

La línea aérea ya ha añadido vuelos a las principales ciudades del Atlántico con más frecuencias, rutas de regreso y aviones modernizados y mejorados. Las últimas actualizaciones de la programación de verano de Delta incluyen nuevos vuelos entre Nueva York-JFK y Estocolmo (ARN) a partir del 1 de junio y entre Salt Lake City y Londres-Heathrow (LHR) a partir del 14 de mayo.

A través de las asociaciones de Delta con Air France, KLM y Virgin Atlantic, los clientes pueden acceder a 19 ciudades estadounidenses desde casi 200 destinos más en Europa, África, Oriente Medio y la India.

Más vuelos desde los mayores hubs globales de Delta

En España, Delta reinicia el próximo mes de abril sus servicios desde Madrid y Barcelona a Atlanta, y mantendrá su operativa habitual desde ambas ciudades a Nueva York. En la capital española vuela con el B767-400 ER, de 237 plazas, mientras que en la Ciudad Condal opera con el A330-300, con 293 asientos.

Como mayor aerolínea transatlántica en Nueva York-JFK y Boston, Delta operará hasta 27 vuelos diarios desde 20 destinos europeos a JFK, incluyendo el reinicio del servicio pre-COVID desde Zúrich, Bruselas, Edimburgo, Copenhague y Praga.

En Boston, Delta operará hasta nueve vuelos diarios desde nueve destinos transatlánticos, ofreciendo casi 5000 asientos más cada semana en comparación con el verano de 2019.

Delta también es la mayor línea aérea del sureste de Estados Unidos, operando hasta 17 vuelos diarios a Atlanta desde 14 destinos transatlánticos, incluyendo el aumento del servicio tres veces al día desde Ámsterdam, así como desde Londres y Roma dos veces al día.

Los centros de operaciones de Delta en el Medio Oeste, en Detroit y Minneapolis, operarán hasta 14 vuelos diarios sin escalas desde los centros globales de la aerolínea en Ámsterdam, Londres y París, así como un servicio diario desde Fráncfort, Múnich y Reikiavik.

En la costa oeste de EE.UU., se ofrecerán dos vuelos diarios desde Ámsterdam y uno desde Londres y París al centro de operaciones de Seattle. Por su parte, la compañía servirá un vuelo diario sin escalas desde los tres centros transatlánticos de Delta a Salt Lake City. Delta también volverá a ofrecer un servicio diario de Ámsterdam a Portland.

Los viajes de ocio premium se aceleran en 2022

Con el regreso de los viajes internacionales, los clientes de Delta en casi todos los vuelos europeos disfrutarán de experiencias mejoradas en las renovadas flotas de Airbus A330 y Boeing 767-300 de la línea aérea, que ahora ofrecen una selección de cuatro experiencias: Delta One o Delta One Suites, Delta Premium Select, Delta Comfort+ y Main Cabin. Ambos tipos de flota también han recibido mejoras adicionales, como la renovación de los aseos y la nueva iluminación LED de la cabina.

Delta Premium Select, la cabina económica premium de la compañía, incluye más espacio para relajarse y estirarse con un asiento más amplio, una mayor reclinación y un reposapiés y reposapiernas ajustables. Los clientes podrán ver el mejor entretenimiento de su clase en el respaldo del asiento en pantallas más grandes mientras cargan sus dispositivos personales en el asiento y en puertos USB. También recibirán un neceser de viaje mejorado, auriculares con cancelación de ruido, una manta y una almohada de espuma viscoelástica para ayudarles a llegar a su destino descansados y frescos. Los clientes disfrutarán de mejoras adicionales en la experiencia a bordo de Delta Premium Select a finales de este año.

Los clientes que viajen en Delta One se beneficiarán de nuevas comodidades y servicios, entre los que se incluyen: neceseres de viaje Someone Somewhere hechos a mano, ropa de cama suave y cómoda elaborada con materiales reciclados, más opciones de bebidas antes del despegue, nuevos cócteles, una comida de tres platos preparada por un chef y postres que incluyen helados sundae personalizados.

Un viaje más fácil y placentero

Delta FlyReady℠ —la solución de panel digital de la línea aérea que ayuda a los clientes a verificar que cumplen los requisitos de entrada a su destino antes de viajar— se ha actualizado recientemente con una experiencia mejorada para los clientes que viajan internacionalmente. La actualización introduce una vista más personalizada de los requisitos de viaje en el destino del cliente, un diseño totalmente nuevo con una interfaz más receptiva y mejorada en el móvil, así como una funcionalidad más fácil de usar, que permite a los clientes gestionar mejor sus documentos.

Delta está haciendo realidad su compromiso con el bienestar en todo el viaje. Con opciones de alimentos de origen vegetal de la mano de Impossible Foods, una oferta de fidelidad única con Instacart y el entretenimiento consciente a bordo con Peloton y Spotify, Delta está introduciendo momentos más personalizados y que anteponen la salud en cada etapa para asegurar que los clientes viajen de la mejor manera.

Garantizar el bienestar de los clientes a largo plazo también significa proteger nuestro mundo. Obtenga más información sobre cómo estos momentos y asociaciones que velan por la salud forman parte de nuestros esfuerzos para crear un futuro mejor y más sostenible.