En el Teatro Lara, Me lo dijeron mil veces

martes 10 de mayo de 2022 , 08:41h

Me lo dijeron mil veces

Pero nunca quise poner atención

Cuando llegaron los llantos

Ya estabas muy dentro de mi corazón …

‘Me lo dijeron mil veces’ es un homenaje a la liberación y a las raíces, a la vida y a la música y, sobre todo, al amor y la amistad.

El debut teatral de Elena Díaz Barrigón, es un homenaje a la liberación emocional. Una tragicomedia en dos tiempos ambientada en Madrid, una mirada a la tradición (con su drama expresionista, su compromiso y su aroma) que, al mismo tiempo, afronta un futuro lleno de color y libertad. La pieza tiene a Lorca y Almodóvar como influencias, y se estrena del 10 de mayo al 5 de julio en el Teatro Lara de Madrid.

ELLA celebra su cumpleaños con sus amigas en un piano bar de Madrid, cantando la copla favorita de su abuela, Y, sin embargo, te quiero.

Allí se enamora de un PIANISTA y empiezan una relación separándose y volviendo una y otra vez. Ella se buscará a sí misma a través de esa historia, que ni avanza ni termina, acompañada por esa red de vida que conforman LAS AMIGAS… hasta encontrarse.

"Es un canto en honor a todas las puertas que nos abrieron nuestras abuelas cruzando coplas, boleros, fados, tangos y rancheras", explica la autora de esta obra, con la debuta como dramaturga. "Mi abuela Remedios no sabía escribir, aprendió a juntar algunas letras y símbolos inconexos para enviarles cartas a sus hijos. No sabía sumar ni restar, y descubrió, a escondidas, una fórmula matemática para distribuir la pobreza doméstica. Ella lloraba por no saber leer ni escribir, así que cuando yo he llorado por no tener a un hombre a mi lado «para toda la vida» ella se ha descojonado desde su cielo diciendo: '¡Qué suerte!' Aprovéchalo".

Para la autora, "da igual cuál sea tu dolor, tu culpa o tu rabia. Cada vez que una mujer se reconcilie consigo misma, nos estará salvando a todas. Se lo debemos a todas las que en su día no pudieron elegir". Nosotras, hoy, "sí podemos. Para que no lo tengamos que decir mil veces. Para que, con una vez, sea suficiente".

Te esperaba hasta muy tarde

Ningún reproche te hacía

Lo más que te preguntaba

Era que si me querías …